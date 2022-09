Skullcandy, produttore statunitense di dispositivi audio principalmente rivolti agli amanti della musica, ha lanciato una nuova gamma di cuffie da gaming multi piattaforma; i tre modelli possono vantare varie caratteristiche funzionali e convenienti. Scopriamole insieme.

Skullcandy lancia SLYR, SLYR Pro e PLYR, nuove cuffie dedicate al gaming

Come già detto Skullcandy ha deciso di cimentarsi nella realizzazione di cuffie da gaming, ambito commerciale in costante crescita grazie ad una nutrita schiera di appassionati, andiamo ad analizzare i nuovi prodotti dell’azienda.

Skullcandy SLYR

Partiamo con le Skullcandy SLYR, ovvero il modello entry level della nuova gamma, si tratta di cuffie da gioco cablate multi piattaforma dotate della tecnologia proprietaria Supreme Sound, in grado di fornire una profondità audio di gioco premium. Le cuffie sono fornite con un microfono ad asta rimovibile bidirezionale, i controlli integrati includono pulsanti per la disattivazione del microfono e per la regolazione del volume.

Le cuffie SLYR sono realizzate con materiali leggeri e memory foam, in modo da garantire il massimo comfort anche durante lunghe sessioni di gioco, sono disponibili in tre colorazioni ovvero Black DigiHype, Green DigiHype e Blue DigiHype al costo di 69,99 euro.

Skullcandy SLYR Pro

Il modello Skullcandy SLYR Pro include tutte le caratteristiche del precedente modello, con l’aggiunta di alcune nuove funzionalità come ad esempio Clear Voice Smart Mic che utilizza l’intelligenza artificiale per eliminare i rumori di sottofondo (come il rumore della tastiera), offre inoltre la possibilità di regolare i livelli audio in base alle proprie preferenze e ad un test dell’udito.

Anche questo modello è disponibile nelle tre colorazioni di cui sopra, con un prezzo di 99,99 euro.

Skullcandy PLYR

Giungiamo infine al modello di punta della gamma, le Skullcandy PLYR possono essere utilizzate sia in modalità cablata che wireless, grazie al supporto Bluetooth 5.2; ciò permette di utilizzarle in vari contesti, non solo dunque davanti al computer di casa ma anche per ascoltare musica in mobilità. Beneficiano di tutte le caratteristiche e le funzioni dei modelli precedenti, inoltre come il modello SLYR Pro, grazie alla tecnologia Tile Finding possono essere individuate emettendo un suono grazie all’apposita app Tile.

Le cuffie top di gamma di Skullcandy sono disponibili nell’unica colorazione Black DigiHype, ad un costo di 139,99 euro.

Qualora foste interessati all’acquisto di uno dei tre modelli, sappiate che potete trovarli sia sul sito ufficiale che su Amazon, anche se attualmente è disponibile solo il modello base SLYR, mentre gli altri due saranno in vendita da ottobre.

