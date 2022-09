A partire dal 27 novembre 2022 PayPal non rimborserà più le spese dei resi né fornirà etichette di reso gratuite. La conferma arriva dalla pagina FAQ della stessa società, che dopo anni cambia politica e comunica nuove regole da seguire. È evidente che tale decisione farà storcere il naso a molti perché di fatto elimina la possibilità di restituire un prodotto acquistato senza costi aggiuntivi. Dunque è un vero e proprio pilastro della politica di reso di PayPal che viene a mancare.

Le nuove regole di PayPal per i resi, non più gratuiti (o rimborsabili) dal 27 novembre

PayPal aggiorna e sviluppa continuamente nuove funzionalità per i propri clienti. A volte alcuni servizi devono essere gradualmente eliminati nell’ambito di questi cambiamenti più grandi.

Con queste parole l’azienda motiva (pur non spiegando) la novità in questione. Ci tiene a precisare però che gli utenti che hanno un conto personale PayPal con già attivo il servizio possono continuare a usare il servizio di resi gratuiti (fino a tale scadenza). Discorso diverso per chi un account non ce l’ha e non è registrato a PayPal, che non accetta più nuove registrazioni.

Dunque, come anticipato a partire dal 27 novembre 2022 PayPal non accetterà più le richieste di rimborso delle spese di reso, né fornirà gratuitamente le etichette di reso. L’ultimo giorno utile per inviare una richiesta di reso gratuito è pertanto il 26 novembre, fino alle ore 23:59.

PayPal precisa anche che non sarà un problema il fatto che le richieste siano ancora in fase di elaborazione nel momento in cui i resi gratuiti verranno interrotti: se verrà approvata, la richiesta verrà elaborata anche dopo che i resi gratuiti verranno ritirati.

E così ora, anche acquistando attraverso PayPal bisognerà pagare (laddove i negozi lo prevedano) i costi di spedizione per poter restituire un prodotto acquistato. Ad ogni modo, per maggiori informazioni o per fugare eventuali dubbi vi suggeriamo di consultare la pagina dedicata delle FAQ.

