Nell’intento di ampliare il ventaglio di scelte al momento del pagamento, PayPal ha varato una nuova opzione, “Pay Monthly”, la quale consente ai consumatori statunitensi di spalmare i pagamenti su periodi di tempo più lunghi. La proposta, emessa da Web Bank, è per ora riservata ai clienti degli Stati Uniti, ma dovrebbe essere soltanto un primo passo verso la sua diffusione a livello globale. Naturalmente anche gli utenti italiani potranno usufruirne una volta allargata la proposta, come già fanno per i prodotti Acquista ora, paga dopo.

In particolare la nuova opzione di pagamento si propone di dare una soluzione per quanto riguarda acquisti di un certo rilievo, ovvero quelli che comportano una spesa tra 199 e 10mila dollari. In pratica per poterne alleviare l’impatto sui bilanci familiari il loro costo potrà ora essere suddiviso in pagamenti mensili i quali potranno andare dai sei ai ventiquattro mesi, con il primo che sarà effettuato ad un mese di distanza dall’operazione d’acquisto.

La nuova funzione permetterà ai clienti di PayPal di diluire i pagamenti in una lunga serie di rivendite disseminate lungo tutto il territorio federale, tra cui brand come Samsonite, Outdoorsy, Advance Auto e Fossil, già a partire dai loro acquisti per le attività estive. Pay Monthly sarà automaticamente disponibile per i commercianti senza alcun costo aggiuntivo e senza che sia richiesta una complessa integrazione di back-office.

Il comunicato di PayPal

Nel comunicato emesso per l’occasione, l’azienda afferma che il punto di partenza della sua nuova iniziativa è da ricercare in un recente studio, il quale ha rilevato che il 65% degli americani sta risparmiando in previsione di un acquisto di rilievo, mentre il 79% sta cercando a sua volta di creare e mantenere un budget nell’ottica di acquisti sostenibili.

Con l’opzione Pay Monthly, ove l’operazione alla cassa venga approvata, l’interessato riceverà sino a tre diversi piani di durata variabile con TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale) strutturato sul rischio dell’operazione, il quale sarà compreso tra un minimo dello 0 e un massimo del 29%. Tra le tre proposte sul piatto, i consumatori potranno quindi optare per quella che riterranno più congrua in relazione alle proprie esigenze personali.

A commentale l’operazione è stato Greg Lisiewski, Vice Presidente Shopping and Pay Later dell’azienda di San Jose, il quale ha affermato che l’operazione messa in campo da PayPal si propone di dare una risposta all’esigenza di avere a disposizione opzioni di pagamento sempre più flessibili, soprattutto per gli acquisti di rilievo. A dimostrarlo è del resto il fatto che già ben 22 milioni di clienti hanno utilizzato l’offerta Acquista ora, paga dopo.

Cosa sono i prodotti Acquista ora, paga dopo di PayPal

Pay Monthly rientra appunto nella categoria di prodotti Acquista ora, paga dopo tramite PayPal, la quale include anche PayPal Pay in 4. Si tratta di soluzioni che non prevedono commissioni per il ritardo e permettono ai consumatori di optare per il metodo di rimborso e selezionare i pagamenti automatici in anticipo nel momento in cui viene portata a termine la transazione.

Nel caso di Pay Monthly, in particolare, i clienti hanno la facoltà di scegliere tra due possibilità:

utilizzare la propria carta di debito per portare a termine il rimborso; optare per il conto bancario.

In entrambi i casi possono gestire e monitorare l’intero processo tramite l’app PayPal e online. Il tutto con la tranquillità derivante dalla consapevolezza che saranno supportati dalla Protezione acquisti di PayPal. Occorre comunque ricordare che il pagamento mensile è soggetto all’approvazione del credito e il suo TAEG sarà collegato all’idoneità al credito al consumo da parte del richiedente.

A proposito di PayPal

PayPal è attiva ormai dal 1999 e dal 2004 ha avviato una proficua collaborazione con gli istituti bancari nell’intento di fornire prodotti di credito leader del settore, garantendo in tal modo la possibilità di diluire i pagamenti in archi temporali più o meno lunghi. Una proposta gradita da milioni di consumatori e la quale viene ora ulteriormente allargata con Pay Monthly.

Il nuovo prodotto, in particolare, mette in evidenza le consuete caratteristiche di trasparenza che caratterizzano i servizi Acquista ora, paga dopo e mette a frutto oltre un decennio di esperienza accumulata collaborando con partner bancari che sottoscrivono prestiti al fine di migliorare l’esperienza di pagamento e mixare in modo ideale le approvazioni dei prestiti con gli acquisti dei clienti prendendo in considerazioni le più svariate condizioni macroeconomiche.

Leggi anche: PayPal ora permette di pagare a rate bollette, multe e tasse su pagoPA