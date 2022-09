Dopo il rilascio nella giornata di ieri del primo feature update di Windows 11, Microsoft ha iniziato il test di una nuova applicazione dedicata alle foto nel canale dev di Windows 11. La nuova app, disponibile per alcuni tester Windows insider, è stata completamente riprogettata aggiungendo anche alcune funzionalità da tempo richieste dalla community.

Microsoft rinnova l’applicazione per le foto di Windows 11, ora in test

La prima cosa che salta all’occhio della nuova applicazione per le foto di Windows 11 è la visualizzazione della galleria, rispetto alla versione attuale infatti (progettata sulla base dell’app per Windows 10) la nuova interfaccia semplifica la ricerca e la gestione delle foto, prendendo inoltre in prestito diversi elementi di design caratteristici dell’ultima versione del sistema operativo di Microsoft quali angoli arrotondati, una barra laterale e nuovi effetti grafici Mica. Viene inoltre introdotta una nuova opzione dedicata ai “ricordi”, che si occuperà di proporre all’utente fotografie del suo passato.

Per quanto riguarda l’integrazione con OneDrive, il colosso di Redmond ha introdotto la possibilità di effettuare agilmente il backup delle foto sul proprio servizio di cloud storage, nella barra laterale è stato introdotto un indicatore visivo per permettere all’utente di monitorare lo spazio ancora a disposizione; in più una nuova icona a forma di nuvola su ogni foto, indicherà all’utente se lo scatto in questione è stato salvato in OneDrive.

Altre piccole aggiunte alla nuova applicazione includono delle nuove opzioni di visualizzazione multi finestra e multi schermo, inoltre l’azienda sta semplificando l’importazione delle foto da fotocamere e smartphone direttamente dall’applicazione per le foto, grazie alla nuova barra laterale.

Oltre alle aggiunte, figurano anche delle perdite nella nuova app, in particolare è stata rimossa la possibilità di creare o modificare video veloci con l’editor precedentemente integrato, bisognerà dunque affidarsi a Clipchamp (il nuovo editor video di Windows 11) o scaricare direttamente dal Microsoft Store l’applicazione Microsoft Photos Legacy.

