A pochi giorni dalla presentazione della nuova gamma elettrica di Jeep, Stellantis svela al pubblico le nuove Peugeot e-308 e e-308 SW. Sono in sostanza le versioni 100% elettriche delle 308, disponibili a partire dal prossimo anno con un motore elettrico da 156 cavalli e un’autonomia superiore ai 400 km.

Stellantis presenta le versioni 100% di Peugeout 308, anche station wagon

Periodo sempre più caldo per il settore delle auto a batteria, che nonostante le difficoltà del settore (e non solo), continua a proporre nuovi modelli. Stellantis si sta dimostrando fra i colossi in prima linea in merito, annunciando oggi due nuove auto a batteria che arriveranno nel 2023.

Peugeot e-308 e la versione station wagon vanno così ad affiancare le versioni plug-in hybrid già presenti sul mercato offrendo un inedito motore elettrico da 115 kW (156 cavalli) e con una coppia di 260 Nm disponibile da subito. Di nuova generazione anche la batteria: un accumulatore ad alta tensione da 54 kWh (51 kW utili) composto per l’80% da nichel, per il 10% da manganese e cobalto. Numeri alla mano, c’è da dire che funziona a 400 Volt e promette un’autonomia superiore ai 400 km secondo il protocollo WLTP.

Per quanto riguarda invece la ricarica veloce le Peugeot e-308 sono dotate di un caricabatterie trifase con potenza di 11 kW, ma collegandosi alle colonnine pubbliche da 100 kW servono meno di 25 minuti per ricarica dal 20% all’80%. Da segnalare la dotazione di ADAS di cui sono equipaggiate: si va dall’Adaptive Cruise Control al sistema attivo di monitoraggio dell’angolo cieco a lunga portata (fino a 75 metri), fino all’avviso di presenza di traffico posteriore che interviene quando si fa marcia indietro.

Continuando a parlare di tecnologia, ma spostandoci a bordo delle nuove Peugeot e-308 e e-308 SW, spicca il Peugeot i-Cockpit di ultima generazione, che vanta in particolare un volante compatto e riscaldato, l’head-up digital display, il quadro strumenti digitale in 3D personalizzabile e, a completare il tutto, uno schermo touchscreen centrale da 10 pollici, il centro di controllo dell’auto grazie alla tecnologia i-Connect Advanced, il nuovo sistema di infotelematica della Casa.

Lato design, ritroviamo su queste versioni elettriche sostanzialmente il design della 308. Di diverso ci sono alcuni dettagli estetici ritoccati in ottica aerodinamica come i nuovi cerchi da 18″, la nuova calandra e il sottoscocca. Restano le firme caratteristiche del marchio, con il cofano anteriore allungato, il taglio luminoso a forma di artiglio che incornicia i gruppi ottici dotati di tecnologia Matrix LED, che ben si accordano coi fari posteriori a tre artigli, sempre a LED.

Come anticipato, Peugeot e-308 e e-308 SW arriveranno nei concessionari a partire da metà 2023. Ad oggi non sono state ancora comunicate le informazioni sui prezzi, ma sappiamo che entrambe saranno acquistabili anche online sul portale Peugeot, da smartphone, tablet o PC, volendo anche con la consulenza di un operatore.

Potrebbe interessarti anche: Ricaricare l’auto elettrica senza app né carte? BMW annuncia Plug & Charge