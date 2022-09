Un visore per realtà virtuale etichettato come “Meta Quest Pro” è da poco emerso online. Il video pubblicato su Facebook mostra il visore VR di Meta atteso a ottobre.

Il dispositivo rinvenuto per caso in una camera di un hotel assomiglia al visore Project Cambria che Meta ha mostrato a maggio.

Meta Quest Pro dimenticato in una stanza d’albergo, ecco le immagini

L’autore del filmato Ramiro Cardenas effettua un unboxing del prodotto rivelando il visore e due controller. Il visore sembra dotato di tre obiettivi, mentre i controller presentano un design che appare più solido rispetto a quello ad anello. La confezione riporta le diciture “Meta Quest Pro” e “Non per la rivendita – prototipo”

Le immagini e il video sono emersi un mese prima dell’evento Meta Connect in programma per l’11 ottobre nel corso del quale l’azienda rivelerà il suo prossimo visore VR e i suoi piani per il metaverso, la realtà aumentata e la realtà virtuale.

A luglio Bloomberg ha riferito che lo sviluppatore Steve Moser ha scovato riferimenti a “Oculus Pro” nel codice di Meta, quindi è possibile che questo sia il nome che la società ha scelto per il visore in arrivo. Potete guardare il video del ritrovamento qui.

