Apple ha appena presentato la nuova gamma iPhone 14 che entra in fase di preordine oggi per poi arrivare sul mercato nella seconda metà del mese di settembre, con il solo iPhone 14 Plus che arriverà ad ottobre. Con i nuovi iPhone 14, per la prima volta, Apple ha accentuato in modo marcato le differenze tra i modelli Pro e i modelli “non Pro” della gamma proponendo un SoC differente tra le due linee, limitando la disponibilità della nuova Dynamic Island ai Pro e arricchendo le specifiche dei Pro con alcuni elementi esclusivi. Tale distinzione è destinata a diventare ancora più marcata con i prossimi iPhone 15. La conferma arriva da uno dei primi report di Ming Chi Kuo dopo la presentazione degli iPhone 14. Ecco i dettagli:

Apple continuerà a differenziare i suoi smartphone: ecco le possibili novità dei nuovi iPhone 15

Con gli iPhone 14 appena presentati, è già tempo di parlare dei nuovi iPhone 15. Apple, infatti, ha in cantiere una strategia ancora più improntata sulla differenziazione tra i suoi smartphone per il prossimo futuro. La conferma arriva dalle prime anticipazioni fornite sui progetti della casa di Cupertino da Ming Chi Kuo, insider sempre molto ben informato in merito alle novità in arrivo da Apple.

Al momento, è ancora presto per entrare nei dettagli di quelle che saranno le differenze tra i vari componenti della gamma iPhone 15. Nonostante ciò, però, le prime indicazioni sulle linee guida che Apple seguirà per il suo futuro sono chiare. La casa di Cupertino intende differenziare sempre di più i suoi smartphone. Di conseguenza, gli iPhone 15 continueranno ad essere molto diversi dagli iPhone 15 Pro.

La Dynamic Island potrebbe restare un’esclusiva per i Pro anche per la prossima generazione ed anche il SoC di nuova generazione continuerà ad essere proposto solo sui Pro con l’arrivo sui modelli “non Pro” nell’anno successivo. Da notare, inoltre, che il programma di differenziazione di Apple potrebbe prevedere la creazione di una separazione anche tra iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. I due smartphone Pro di Apple potrebbero registrare delle sostanziali differenze con il Pro Max che potrebbe includere alcuni elementi esclusivi come un sensore teleobiettivo periscopico.

Obiettivo massimizzare i profitti

Questa nuova strategia punta a massimizzare i risultati finanziari della gamma iPhone di Apple. L’azienda continua ad aver bisogno di una crescita sostanziale dei suoi profitti e accentuare la differenziazione tra i suoi smartphone potrebbe spingere sempre più utenti ad acquistare il top di gamma Pro Max, modello in grado di garantire i profitti maggiori per singola unità.

Ulteriori aggiornamenti su quelle che saranno le strategie di Apple arriveranno nel corso dei prossimi mesi. La gamma iPhone 15 è ancora nella prima fase dello sviluppo. L’azienda di Cupertino, molto probabilmente, deve ancora prendere le ultime decisioni prima della definizione del progetto. Di certo, indiscrezioni e rumor non mancheranno nel corso del prossimo futuro.

