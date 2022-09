Oltre alle offerte Back to School, e al nuovo portatile pieghevole Zenbook 17 Fold, ASUS porta in Italia anche un altro notebook piuttosto interessante ed esclusivo. Si chiama ASUS ROG Flow X16, ed è un 2 in 1 molto particolare con cui si può anche giocare.

I suoi punti di forza? Una CPU AMD Ryzen 7 6800HS, una scheda grafica RTX 3060, uno schermo da 16 pollici touchscreen, il tutto confezionato all’interno di un telaio leggero e portatile (per essere un laptop da gaming, s’intende). Tutti gli altri dettagli, i prezzi e le informazioni su dove acquistarlo li trovate nei paragrafi qui sotto.

Caratteristiche tecniche di ASUS ROG Flow X16

È uno dei pochi 2 in 1 in circolazione a strizzare l’occhio ai gamer, su questo non ci piove. E ASUS ROG Flow X16 lo fa con una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono appetibile per un ampio numero di utenti. Si presenta infatti con uno schermo touchscreen da 16 pollici, denominato Nebula HDR Display con risoluzione QHD, rapporto d’aspetto di 16:10, frequenza di aggiornamento di 165 Hz, 500 nit di luminosità di picco, copertura della gamma colori DCI-P3 del 100%, 512 zone di dimming, certificazione VESA DisplayHDR e tecnologia AmLED di ADUO e ROG Nebula HDR Engine. Tutto questo, in uno spazio che di solito viene occupato da portatili con display da 15 pollici, a dire del produttore.

Sotto il cofano di ASUS ROG Flow X16 trovano posto un processore AMD Ryzen 7 6800HS e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 con interruttore MUX. A corredo ci sono poi memorie RAM DDR5 a 4800 MHz (da 8 a 64 GB) e SSD PCIe 4.0 da 1 TB (è presente anche uno slot libero M.2 per inserire eventualmente un hard disk o un secondo SSD.

Per il resto, c’è da menzionare la webcam HD a 720p compatibile con Windows Hello, la tastiera retroilluminata RGB, i quattro altoparlanti con tecnologia Smart Amp, Dolby Atmos, certificazione Hi-Res e cancellazione del rumore AI, la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. La batteria montata su ASUS ROG Flow X16 è da 90 Wh, il sistema operativo Windows 11 Home.

Due parole sula design convertibile di questo notebook, che facendo parte d’altronde della famiglia Flow è naturale garantisca ottime doti in termini di portabilità: pesa solo 2,1 kg (ricordiamo che è un 16″ da gaming) e si presenta con una cerniera che fa sì che lo schermo ruoti a 360° che moltiplica in maniera esponenziale le modalità d’uso.

Il sistema di raffreddamento di ASUS ROG Flow X16 è stato studiato appositamente in questo modo. La CPU è ricoperta di metallo liquido Thermal Grizzly e lo chassis integra la tecnologia Frost Force Technology con due ventole a cui se ne aggiunge una terza che ha il compito di spostare il calore dalla GPU al Pulsar Heatsink. Il tutto copre una superficie di 110.902 mm² tiene a specificare ASUS, che spiega che quest’ultima ventola promette di tenere più basse di 7° C le temperature della GPU rispetto ad altre soluzioni più tradizionali assicurando prestazioni elevate anche durante le sessioni di gaming più pesanti (nonostante lo spessore del notebook inferiore ai 20 mm).

Prezzi e disponibilità in Italia di ASUS ROG Flow X16

È disponibile in Italia da oggi, 6 settembre 2022, questo ASUS ROG Flow X16 2022, un portatile che di listino costa 2.549 euro ed è acquistabile direttamente sullo store ufficiale di ASUS nella versione con 16 GB di memoria RAM e SSD da 1 TB. Non escludiamo di trovarlo in vendita a stretto giro anche presso rivenditori terzi quali Amazon.

