Con l’inizio della settimana prendono il via le offerte Back to School di ASUS. A disposizione degli utenti, fino al prossimo 26 di settembre, ci saranno sconti davvero ottimi per acquistare notebook, Chromebook e altri prodotti della gamma ASUS a prezzo scontato fino al 45%. Le offerte sono attive da oggi sull’e-shop ufficiale di ASUS oltre che su Amazon e presso i vari Gold Store partner di ASUS. Vediamo, nel dettaglio, quali sono le migliori offerte disponibili per il Back to School di ASUS:

Via alle offerte del Back to School di ASUS: ecco le promozioni migliori

Fino al prossimo 26 di settembre è possibile sfruttare le offerte del Back to School di ASUS con buona parte della gamma di notebook e altri prodotti dall’azienda che viene proposta a prezzo scontato. Le occasioni per acquistare un nuovo prodotto a condizioni agevolate non mancano di certo. Le offerte, come anticipato, sono disponibili sullo store ufficiale di ASUS, su Amazon e presso i Gold Store.

Diamo il via all’analisi delle offerte del Back to School di ASUS segnalando la promozione riservata al Chromebook C204 in offerta a 159 euro invece di 289 euro. Si tratta di un dispositivo economico ma completo, dotato di ChromeOS e di una scocca compatta, un mix che può rappresentare la scelta giusta per chi è in cerca di un portatile per il rientro a scuola. Il Chromebook proposto in sconto da ASUS presenta un display da 11,6 pollici con risoluzione HD, il processore Intel Celeron N4020, 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Chi sta cercando un notebook più completo (e con Windows) può valutare, invece, l’offerta dedicata all’ASUS VivoBook 15 OLED in sconto a 699 euro invece di 949 euro. Il notebook in questione è dotato di un display da 15,6 pollici con pannello OLED e risoluzione Full HD. A gestire il funzionamento del notebook troviamo il processore Intel Core i7-1165G7 supportato da 8 GB di memoria RAM (espandibili fino a 16 GB) e una memoria SSD da 512 GB. La tastiera è full size e retroilluminata. Nonostante le dimensioni significative, il notebook pesa solo 1,8 chilogrammi risultando, quindi, facilmente trasportabile.

Davvero interessante è anche la promozione dedicata all’ASUS ROG Flow Z13 (2022) in offerta a 2.199 euro invece di 2.349 euro. Si tratta di un tablet con tastiera staccabile (e retroilluminata) che può facilmente diventare un notebook completo, adatto anche per il gaming in mobilità senza compromessi. Il dispositivo di ASUS ROG presenta, infatti, un processore Intel Core i9-12900H che viene supportato da una scheda grafica NVIDA RTX 3050 Ti.

A completare le specifiche troviamo un display touch da 13,4 pollici con risoluzione Full HD, 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. Realizzato con un telaio in lega di allumino ad alta densità, il nuovo ROG Flow Z13 (2022) pesa appena 1,18 chilogrammi. Nel prezzo è inclusa anche la Stylu Pen.

Tra le offerte del Back to School di ASUS c’è spazio anche per il notebook ASUS TUF Gaming Dash F15 in sconto a 979 euro invece di 1.299 euro. SI tratta della soluzione ideale per chi è in cerca di un portatile potente, per studiare ma anche per giocare, ad un prezzo inferiore ai 1.000 euro. Il notebook di ASSU include il processore Intel Core i7-11370 e la scheda video dedicata NVIDIA RTX 3050 Ti oltre a 8 GB di memoria RAM (espandibili fino ad un massimo di 32 GB) e 512 GB di SSD. Il notebook ha tastiera retroilluminata e pesa 2 chilogrammi.

Non ci sono solo notebook in sconto per il Back to School di ASUS. Le offerte proposte dall’azienda si estendono anche su altri dispositivi della sua gamma come monitor, cuffie, smartwatch, smartphone e altro ancora. Ecco alcuni esempi:

ROG SWIFT 360Hz PG259QN in offerta a 549 euro invece di 769 euro ; il monitor è dotato di un pannello da 24,5 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia Fast IPS con refresh rate massimo di 360 Hz e supporto a NVIDIA G-Sync

; il monitor è dotato di un pannello da 24,5 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia Fast IPS con refresh rate massimo di 360 Hz e supporto a NVIDIA G-Sync ROG STRIX GO 2.4 in offerta a 179,99 euro invece di 199,99 euro ; le cuffie da gioco wireless USB-C includono un microfono con cancellazione del rumore AI, bassa latenza e supporto a PC, Mac, Nintendo Switch e PS4

; le cuffie da gioco wireless USB-C includono un microfono con cancellazione del rumore AI, bassa latenza e supporto a PC, Mac, Nintendo Switch e PS4 ASUS VivoWatch SP in offerta a 249 euro invece di 299 euro; lo smartwatch include il sistema di monitoraggio di salute e fitness con possibilità di monitorare la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, l’esercizio fisico, il sonno e una varietà di altri parametri

Le offerte del Back to School di ASUS includono tantissimi prodotti in sconto. I dispositivi indicati in precedenza, infatti, sono solo una piccola selezione delle tante offerte disponibili. Per un quadro completo è possibile accedere direttamente allo store ASUS linkato qui di sotto. Tutte le offerte termineranno il prossimo 26 di settembre oppure fino ad esaurimento scorte.

Le offerte ASUS sono disponibili anche su Amazon. Anche in questo caso, i prodotti tra cui scegliere sono numerosi e le promozioni da sfruttare al volo per acquistare un notebook o un altro prodotto della gamma ASUS non mancano di certo. Per tutti i prodotti ASUS in offerta su Amazon potete dare un’occhiata al link qui di sotto e visitare:

