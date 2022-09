I notebook di MSI sono in offerta per il Back to School su Amazon. A disposizione degli utenti ci sono diversi sconti sui modelli di sicuro interesse da acquistare a prezzo scontato in vista della ripresa delle attività didattiche o anche del rientro in ufficio. Chi è in cerca di un nuovo laptop, quindi, potrà valutare una delle tante proposte di MSI a disposizione su Amazon. Ecco tutti i dettagli:

Partono le offerte Back to School di MSI su Amazon: tanti laptop in offerta

La nuova tornata di offerte Amazon vede come protagonisti i notebook MSI, proposti a prezzo scontato in occasione del Back to School. Le offerte sono già disponibili sullo store e coprono buona parte della gamma di notebook di MSI, brand di riferimento del mercato. Si parte da modelli più economici, come quelli della gamma Modern, e si arriva fino ai prodotti più completi con sconti dedicati, ad esempio, agli MSI Creator.

Tra le migliori offerte del momento troviamo gli sconti per gli MSI Modern, laptop ultra-leggeri e caratterizzati da un ottimo rapporto qualità prezzo. In sconto ci sono:

MSI Modern 15 A11MU-1020IT in offerta a 479 euro ; il notebook presenta il processore Intel Core i3-1115G4, 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre ad un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD

; il notebook presenta il processore Intel Core i3-1115G4, 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre ad un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD MSI Modern 15 A11MU-1018IT in offerta a 649 euro ; il notebook può contare sul processore Intel Core i7-1195G7, 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre ad un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD

; il notebook può contare sul processore Intel Core i7-1195G7, 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre ad un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD MSI Modern 15 A5M-222IT in offerta a 699 euro; il notebook presenta il processore Ryzen 5-5500u, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD

Naturalmente, tra le offerte del Back to School di MSI non possono mancare sconti dedicati ai notebook da gaming. Si parte da modelli con schede di fascia bassa, come la RTX 3050, e si arriva a soluzioni ben più potenti come la RTX 3080 con proposte per tutte le fasce di prezzo. Ecco alcune delle migliori offerte:

Msi Katana Gf66 12Uc-075It in offerta a 1.099 euro invece di 1.349 euro; il notebook può contare sul processore Intel Core i7-12700H e su di una scheda video NVIDIA RTX 3050 oltre a 512 GB di SSD, 16 GB di memoria RAM e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

MSI Alpha 15 B5EEK-208IT in offerta a 1.299 euro invece di 1.699 euro; il notebook presenta il processore Ryzen 7 5800H con scheda video AMD RX6600M, 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD

MSI Crosshair 15 B12UEZ-484IT in offerta a 1.299 euro invece di 1.899 euro; il notebook presenta il processore Intel Core i7-12700H, una scheda video NVIDIA RTX 3060, 512 GB di SSD, 16 GB di memoria RAM e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

MSI Katana GF66 11UG-834IT in offerta a 1.399 euro invece di 1.699 euro; il notebook presenta il processore Intel Core i7-11800H, la scheda video NVIDIA RTX 3070, 512 GB di SSD, 16 GB di memoria RAM e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

MSI Stealth 15M B12UE-020IT in offerta a 1.599 euro invece di 1.700 euro; il notebook può contare sul processore Intel Core i7-1260P e sulla scheda video NVIDIA RTX 3060 affiancata da 1 TB di SSD, 16 GB di memoria RAM e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

MSI Pulse GL76 12UEK-051IT in offerta a 1.599 euro invece di 1.849 euro; il notebook integra il processore Intel Core i7-12700H, una scheda video NVIDIA RTX 3060, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e un display da 17,3 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

MSI Vector GP66 12UH-239IT in offerta a 2.699 euro invece di 3.099 euro; il notebook può contare sul processore Intel Core i9-12900H e su di una scheda video NVIDIA RTX 3080 oltre che su 32 GB di RAM e 1 TB di SSD; il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 240 Hz

Oltre ai notebook da gaming, tra le offerte MSI di Amazon troviamo anche vari ultrabook pensati per l’utilizzo in mobilità, per i creator e per il settore business. Ecco alcune delle migliori offerte disponibili in questo momento:

MSI Prestige 14Evo A12M-055IT in offerta a 1.099 euro invece di 1.499 euro; il notebook presenta il processore Intel Core i7-1280P con 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e un display da 14 pollici con risoluzione Full HD

MSI Summit E13 Flip Evo A11MT-008IT in offerta a 1.299 euro invece di 1.399 euro; si tratta di un laptop convertibile con display touch da 13,4 pollici con risoluzione Full HD e processore Intel Core i7-1185G7 supportato da 32 GB di RAM e 1 TB di SSD

MSI Creator M16 A12UD-298IT in offerta a 1.499 euro invece di 1.599 euro; il laptop può contare sul processore Intel Core i7-12700H supportato da una scheda video NVIDIA RTX 3050 Ti, 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD oltre che da un display da 16,1 pollici con risoluzione QHD

Le offerte Amazon dedicate ai notebook MSI non finiscono qui. I prodotti selezionati, infatti, sono solo alcune delle tante proposte attualmente disponibili su Amazon. Tutti i laptop MSI in sconto per il Back to School sono venduti e spediti da Amazon. Per un quadro completo sulle offerte è possibile dare un’occhiata al link qui di sotto:

>> Scopri qui le offerte Amazon dedicate ai notebook MSI <<