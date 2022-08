Visto l’inizio della scuola alle porte, le principali catene di vendita di elettronica e non solo cominciano a proporre le consuete offerte promozionali note come “Back to school“. Proprio in contemporanea con le “Offerte di settembre” di Amazon, HONOR lancia una promozione piuttosto interessante che, fino al 25 settembre (in alcuni casi sono in vigore per più o meno tempo), taglia i prezzi di un sacco di prodotti. Degli sconti sugli smartphone ce ne occuperemo su www.tuttoandroid.net, mentre qui ci concentriamo sulle offerte relative ai notebook, visto che ce ne sono di interessanti. Scopriamole insieme.

Le migliori offerte del Back to school di HONOR

Pur essendo delle offerte valide fino al 25 settembre 2022, in alcuni casi le promozioni relative ai singoli prodotti hanno scadenze differenti. A seguire vediamo i prodotti più interssanti in offerta in occasione del Back to school di HONOR.

Partiamo dal portatile HONOR MagicBook X 14 in versione 8 – 512 GB con Intel Core i5 che, è disponibile in offerta fino al 31 settembre a 479,90 euro invece di 749,90 con in regalo le cuffie HONOR Earbuds 2 Lite.

Da segnalare anche l’offerta relativa al notebook HONOR MagicBook 15 con AMD Ryzen 5 550U e in configurazione 8 – 512 GB che costa 599,90 euro invece di 799,90 con in bundle anche in questo caso le cuffie HONOR Earbuds 2 Lite. Un’altra combo molto interessante, che riguarda sempre questo portatile, permette di acquistare MagicBook 15 AMD a 669,80 euro, prezzo che comprende anche HONOR MagicWatch 2.

La stessa offerta combo che regala le cuffie HONOR Earbuds 2 Lite la ritroviamo valida anche qualora si acquisti HONOR MagicBook 16 in versione AMD Ryzen 5 5600H con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, che complessivamente costa 850,90 euro.

Per inciso, nel caso in cui la pagina linkata mostri un termine differente da quello riportato è perché le informazioni su cui ci basiamo sono quelle forniteci da HONOR. In caso contrario, aggiorneremo l’articolo.

Queste erano alcune delle offerte dei Back to school di HONOR, che trovate nel complesso nel link in fondo e che sono disponibili fino al 25 settembre 2022 (salvo cambiamenti e correzioni eventuali). Nel caso in cui cercaste altro, vi suggeriamo di buttare un occhio ogni tanto sul nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo con gli iscritti le migliori occasioni sulla tecnologia in ogni salsa: ecco il link diretto.

Tutte le offerte del Back to school di HONOR

In copertina HONOR MagicBook AMD in versione 2022

