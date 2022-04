HONOR MagicBook è una nuova serie di portatili che oggi si aggiorna e arriva in Italia con nuovi notebook dotati del processore AMD Ryzen 5 5500 U. I modelli al debutto sono due: HONOR MagicBook 14 e HONOR MagicBook 15, notebook di fascia medio-bassa di cui vi raccontiamo tutto nei paragrafi qui sotto.

I dettagli e le caratteristiche dei nuovi HONOR MagicBook 14 e 15

Come anticipato, la novità più tangibile sta sotto il cofano di questi nuovi HONOR MagicBook 14 e 15: il processore AMD Ryzen 5 5500 U, chip dotato di una frequenza massima della CPU di 4,3 GHz, e della grafica integrata AMD Radeon. A corredo ci sono 8 o 16 GB di memoria RAM DDR4 a doppio canale, e 256 o 512 GB di SSD PCIe NVMe.

Fra i due cambiano chiaramente le diagonali dei display (da 14″ e 15,6″), che HONOR chiama FullView, i quali garantiscono una copertura della gamma di colori sRGB pari al 100%, una luminosità massima di 300 nit, risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), rapporto fra schermo e superficie dell’84% (87% il modello da 15,6 pollici) e la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light che, grazie anche alla modalità Eye Comfort, torna utile per non affaticare troppo gli occhi durante l’uso (qui trovi alcuni consigli per proteggere la vista da computer e smartphone).

Da segnalare la presenza sia su HONOR MagicBook 14 che su HONOR MagicBook 15 della connettività Wi-Fi 6, del Bluetooth 5.1, del lettore di impronte digitali posto sul pulsante di accensione e di batterie che, su entrambi hanno una capacità nominale di 56 Wh e supportano la ricarica rapida a 65 W che permette uno 0 – 65% in appena un’ora. Discorso autonomia, il produttore dichiara fino a 11 ore di riproduzione video in locale a 1080p o 10 ore di navigazione sul web con una singola ricarica.

Immagini di HONOR MagicBook 14 e 15

Prezzi e disponibilità dei nuovi HONOR MagicBook 14 e 15

HONOR MagicBook 14 è disponibile in preordine da oggi a partire da 749,90 euro, ma in occasione del lancio, previsto per il 21 aprile, si potrà contare su un coupon (AMagicBook14AMD) su che permette di ottenere 150 euro di sconto (valido per la prima settimana, cioè dal 21 al 28 aprile).

È invece disponibile già oggi HONOR MagicBook 15, portatile che costa 799,90 euro di cui c’è un buono sconto (AMagicBook15) ancora più sostanzioso, pari a 200 euro, di cui è possibile approfittare da oggi, 14 aprile, al prossimo 21 aprile).

Entrambi i notebook li trovate sullo store ufficiale di HONOR, ma per praticità qui sotto vi lasciamo i link diretti:

