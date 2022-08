Avete ancora una settimana di tempo per approfittare delle promozioni degli Xiaomi Days, in scena fino al 31 agosto su eBay, una delle principali piattaforme di e-commerce nel nostro Paese. Sono tantissimi i prodotti sui quali è possibile ottenere uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino utilizzando il codice sconto che vi riportiamo a fine pagina.

Tra le tantissime proposte ne abbiamo selezionato alcune, presenti nella top 10 dei prodotti Xiaomi più amati di questa promozione. A fine articolo trovate anche il link per avvedere alla pagina speciale dove sono raggruppati tutti i prodotti in offerta.

Xiaomi Days fino al 31 agosto

Anche se il caldo che ci ha accompagnato per gran parte delle scorse settimane sembra ormai essere passato, un ventilatore intelligente può sempre tornare utile, anche per non farsi trovare impreparati per il prossimo anno. Tra i prodotti in offerta negli Xiaomi Days trovate anche Xiaomi Mi Smart Standing Fan Pro, un dispositivo che può essere controllato anche tramite smartphone. Lo potete collegare a un interruttore intelligente o a una presa smart, creare un’automazione per accenderlo quando la temperatura supera un certo livello e molto altro. Costa 109 euro, cifra a cui va applicato lo sconto del 20%.

Chi sta cercando un nuovo paio di cuffie true wireless può contare su due interessanti proposte targate Redmi, uno dei brand legati a doppio filo al colosso cinese. Se il budget è limitato, e non avete particolari necessità, potete rivolgervi alle cuffie Redmi Buds 3, che sono proposte di listino a 39,99 euro e a cui andrà sottratto il 20% grazie al codice sconto.

Se invece avete qualche euro in più, ne bastano 49,99, potete acquistare le Redmi Buds 3 Pro, dotate di connettività Bluetooth 5.2, cancellazione attiva del rumore, autonomia fino a 28 ore e case con ricarica wireless, per ricaricarle anche dagli smartphone provvisti di ricarica wireless inversa. Dispongono di una funzione “trasparenza” per ascoltare la propria musica preferita rimanendo però consapevoli dei rumori dell’ambiente circostante.

Imperdibile anche Xiaomi Pad 5, un ottimo tablet dotato di schermo da 11 pollici, Snapdragon 860 e fino a 256 GB di memoria interna. Ha portato al debutto l’interfaccia MIUI for Tablet per sfruttare al meglio le dimensioni dello schermo e favorire il multitasking. Grazie ai quattro speaker stereo potete utilizzare il tablet anche per fruire di contenuti multimediali o film provenienti da uno dei tantissimi servizi di streaming a vostra disposizione. Costa 339 euro ma con lo sconto del 20% il prezzo è destinato a scendere considerevolmente.

Se state cercando un nuovo smartphone potete prendere in considerazione Redmi Note 11S, con schermo AMOLED da 6,43 pollici, Helio G96, NFC per i pagamenti in mobilità e quattro fotocamere posteriori. La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida a 33 watt e garantisce un’ottima autonomia. Il prezzo di 249 euro è già ottimo, ma con lo sconto del 20% diventa ancora più appetibile.

Se avete bisogno di risparmiare ancora qualche euro potete spostare la vostra attenzione verso Redmi Note 11, che può contare su uno Snapdragon 680, batteria da 5.000 mAh, quattro fotocamere posteriori, NFC, Bluetooth 5 e WiFi a doppia banda. È in vendita a 209 euro, ma con lo sconto degli Xiaomi Days lo potete portare a casa a un prezzo ancora più interessante.

Chiudiamo con Xiaomi Smart Band 6, altro best seller del brand asiatico, che con uno sconto del 20% risulta più interessante di Xiaomi Band 7, che ha portato pochi cambiamenti rispetto al modello precedente. È una delle scelte migliori per chi vuole un fitness tracker di buona qualità senza però affrontare una spesa esagerata.

Per ottenere lo sconto del 20% dovete utilizzare il codice XIAOMIFESTAGO22 e selezionare uno dei prodotti presenti nella pagina speciale, raggiungibile tramite il link sottostante.

Xiaomi Days su eBay

