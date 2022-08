Nonostante il periodo, il mercato delle cuffie è in fermentazione. Se la scorsa settimana Xiaomi ha presentato le sue nuove Buds 4 Pro, Samsung le Galaxy Buds2 Pro e Urbanista le Phoenix, ora è il turno di Adidas, che lancia le nuove RPT-02 Sol Sport. Sono delle cuffie wireless on-ear pensate per lo sport che, come le Urbanista citate supportano la ricarica solare, che dona loro una autonomia piuttosto elevata, fino a 80 ore. Scopriamole insieme in tutti i dettagli.

Caratteristiche e funzioni delle cuffie Adidas RPT-02 Sol Sport

Essendo delle cuffie on-ear fatte apposta per essere usate per fare sport, non sorprende che le Adidas RPT-02 Sol Sport siano leggere (256 grammi) e resistenti agli schizzi d’acqua e al sudore (la certificazione è IPX4). Come di consueto in questi ultimi tempi, anche loro sono state realizzate con un occhio all’ambiente, nel senso che la plastica utilizzata proviene per l’87% da rifiuti riciclati (PC-ABS e nylon). Parlando di dimensioni, sono relativamente compatte essendo alte 200,1 mm, larghe 136,1 mm e profonde 71,52 mm.

Come anticipato, le cuffie Adidas RPT-02 Sol Sport supportano la ricarica solare e promettono fino a 80 ore di autonomia dopo il tramonto. Il produttore non ha condiviso al momento alcuna informazione relativa ai driver, ai codec supportati o ad altro per quanto riguarda l’audio, ma sottolinea la presenza di controlli intuitivi per gestirle e che sia i cuscinetti che la fascia interna sono smontabili e lavabili, com’è normale che sia per un prodotto pensato per lo sport.

Immagini delle Adidas RPT-02 Sol Sport

Prezzo e disponibilità delle Adidas RPT-02 Sol Sport

Le cuffie Adidas RPT-02 SOL SPORT sono disponibili in due colorazioni, Night Grey e Grey, e arrivano sul mercato italiano al prezzo di 230 euro. Sarà possibile acquistarle dalla mezzanotte del prossimo 23 agosto, direttamente sul sito web ufficiale e, con tutta probabilità, anche presso rivenditori di terze parti come Amazon.

