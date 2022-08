Oggi 11 agosto, i due colossi Sky e Rai hanno annunciato di aver raggiunto e siglato un accordo commerciale pluriennale, grazie al quale l’applicazione RaiPlay diventa disponibile sulla piattaforma Sky Q.

Sky Q dà il benvenuto all’app RaiPlay

L’accordo arriva dopo l’intesa raggiunta fra Sky e DAZN grazie alla quale, a partire dall’8 agosto, l’applicazione di streaming sportiva torna ad essere accessibile anche attraverso la piattaforma del colosso dell’intrattenimento; a questo si aggiunge anche una nuova offerta commerciale DAZN dedicata ai clienti Sky, grazie alla quale potranno avere accesso al canale ZONA DAZN.

Per quanto riguarda l’accordo con la Rai, questo fa sì che i clienti Sky possano accedere a tutti i contenuti previsti dall’applicazione RaiPlay direttamente dal proprio decoder Sky Q; l’applicazione è raggiungibile sia attraverso la sezione dedicata App, che tramite i controlli vocali grazie al comando “Apri RaiPlay“. Inoltre, come già accade con le applicazioni di altri servizi di streaming visibili dalla piattaforma Sky Q (Netflix, Prime Video, Disney+, Mediaset Play, Apple Tv+ ecc.), nella homepage della piattaforma sarà disponibile una sezione di contenuti consigliati.

Ambo le parti hanno espresso entusiasmo per l’accordo raggiunto, Carlo Fuortes Amministratore delegato di Rai Spa ha sottolineato l’impegno dell’azienda di servizio pubblico commentando:

Attraverso l’accordo con Sky Italia l’azienda di servizio pubblico potrà far vedere a un numero ancora più ampio di utenti le sue trasmissioni e renderà più ricca l’offerta multimediale della televisione italiana. Questo accordo ribadisce il pieno impegno della Rai ad attuare il Contratto di Servizio, garantendo l’universalità del servizio pubblico attraverso l’accessibilità della propria offerta sulle diverse piattaforme distributive televisive, in linea con l’evoluzione del mercato e con l’innovazione tecnologica.

Andrea Duilio, Amministratore delegato di Sky Italia, enfatizza invece la centralità della piattaforma Sky Q per quanto riguarda l’accessibilità dei diversi servizi di streaming:

Con l’accordo Sky arricchisce ulteriormente il numero di app accessibili attraverso Sky Q, la quale si conferma il punto di riferimento per chi vuole trovare, in un unico posto, tutti i contenuti Sky e quelli delle principali app in streaming. Sono molto soddisfatto di questo rapporto di collaborazione con un partner di eccellenza come Rai. Il ricchissimo catalogo di contenuti on demand e in streaming di Rai sarà così facilmente accessibile ai nostri abbonati Sky Q, e questo rafforza inoltre la nostra strategia di aggregazione dei migliori contenuti.

