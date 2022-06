La gamma iPad si prepara a registrare una serie di importanti novità nel corso dei prossimi mesi. Apple, infatti, dopo essersi concentrata sull’aggiornamento della linea MacBook, recentemente rinnovata con il nuovo MacBook Air e una versione aggiornata del MacBook Pro da 13 pollici, grazie all’introduzione del chip M2, punta ora alla gamma tablet. Il rinnovamento della linea iPad partirà dal basso e dal modello “entry level” noto, semplicemente, come iPad.

È in arrivo, infatti, la 10° generazione di iPad che porterà una lunga serie di novità. Ad anticipare il nuovo progetto è un report di 9to5Mac che, dopo aver rivelato in anteprima il progetto dell’iPad Air con M1, ci svela nuovi dettagli sul futuro dell’entry level della gamma di tablet di Apple. Aggiornamenti in arrivo ci sono anche per iPad Pro, pronto a registrare l’arrivo di un nuovo chip. Ecco i dettagli completi:

La decima generazione di iPad sta arrivando: ecco tutte le novità

Apple lavora alla 10° generazione di iPad (nome in codice J272). Il tablet sarà la nuova proposta entry level della gamma iPad e presenterà diverse novità rispetto al modello attuale. Apple, secondo le indiscrezioni, introdurrà la porta USB-C, in sostituzione della porta Lightning, continuando l’aggiornamento della sua gamma di tablet già avviato con iPad Pro, nel 2018, iPad Air, nel 2020, e iPad Mini, nel 2021. Questa novità permetterà al nuovo iPad di poter beneficiare di una serie di vantaggi, da una maggiore velocità di trasferimento dati alla possibilità di collegamento con un numero maggiore di display esterni.

Novità in arrivo ci sarebbero anche per quanto riguarda il display che, dopo alcune generazioni, sarà finalmente aggiornato. Il nuovo iPad dovrebbe presentare un display Retina con diagonale più grande rispetto ai 10,2 pollici dell’attuale pannello LCD montato dall’iPad di nona generazione. La diagonale del display potrebbe crescere fino a 10,5 pollici oppure fino a 10,9 pollici. La qualità, sia in termini di gamma cromatica che di luminosità e refresh rate, sarà inferiore rispetto a quella garantita dai display di iPad Air e iPad Pro.

Come da tradizione, la nuova generazione di iPad porterà anche un aggiornamento del SoC. Apple sostituirà l’attuale A13 Bionic con il più recente A14 Bionic, chip montato sugli iPhone 12 e sulla precedente generazione di iPad Air. L’aggiornamento garantirà un netto passo in avanti in termini di prestazioni. Il nuovo tablet, rispetto al modello attualmente sul mercato, dovrebbe registrare un miglioramento del +30% di performance generali.

Da segnalare, inoltre, che l’aggiornamento del SoC porterà al debutto anche il supporto al 5G. Le versioni “Wi-Fi + Cellular” del tablet, quindi, saranno in grado di connettersi alla rete mobile di nuova generazione. Possibile (ma non ancora confermato secondo la fonte) un aggiornamento del design. Il nuovo iPad di decima generazione potrebbe essere più simile al resto della gamma di tablet di Apple e, in particolare, al recente iPad Air. Maggiori dettagli in tal senso arriveranno soltanto nel corso dei prossimi mesi, in prossimità del debutto in autunno del progetto.

Dovrebbe essere confermato il listino prezzi. Il nuovo iPad di decima generazione, infatti, potrebbe arrivare sul mercato in due varianti (64 GB e 256 GB) entrambe disponibili sia in versione Wi-Fi che in versione Wi-Fi + Cellular. I prezzi dovrebbero essere in linea con il modello attuale. La versione da 64 GB potrebbe, quindi, partire da 389 euro mentre quella da 256 GB dovrebbe essere disponibile con un prezzo di 559 euro. I modelli con connettività 4G costeranno 140 euro in più.

In arrivo anche un nuovo iPad Pro: tra le novità il chip M2

Secondo quanto riporta 9to5Mac, Apple ha in programma anche un aggiornamento della gamma iPad Pro. In arrivo, infatti, dovrebbe esserci un nuovo modello che potrà contare sull’introduzione del chip M2 in sostituzione del chip M1. Tale aggiornamento non dovrebbe intervenire su altri elementi del progetto. Tra le novità potrebbe esserci però il supporto alla ricarica wireless tramite MagSafe Charger. Da notare, inoltre, che la fonte citata da 9to5Mac non conferma l’esistenza di una versione da 14 pollici del futuro iPad Pro. Maggiori dettagli su tale aggiornamento dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.

I nuovi iPad in arrivo potrebbero essere annunciati da Apple nel corso del prossimo mese di settembre, in parallelo alla presentazione dei nuovi iPhone 14. Il debutto potrebbe anche avvenire nel corso dell’autunno, durante un evento dedicato da organizzare tra ottobre e novembre. Di certo, oramai è chiaro, Apple ha diverse novità in cantiere per la sua gamma iPad nel corso della seconda metà dell’anno e non intende trascurare il suo modello entry level, pronto ad un necessario aggiornamento.

