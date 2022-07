Apple Mac Studio è un prodotto ancora relativamente nuovo, tuttavia tanto gli appassionati quanto gli addetti ai lavori stanno aspettando la nuova versione del computer desktop più potente della mela, vale a dire il primo Mac Pro con processore Apple Silicon, ed è proprio di questo prodotto che nei giorni scorsi è tornato a parlare il solito Mark Gurman di Bloomberg.

Questa volta il giornalista, che sui fatti di casa Apple è informato come pochi altri, non ha usato la newsletter Power On, bensì un’intervista con il canale YouTube Max Tech, per fare delle rivelazioni interessanti.

Ebbene, dando credibilità alle tante indiscrezioni susseguitesi per mesi, Gurman ha riferito che Apple ha davvero lavorato ad un Mac Pro con processore Apple Silicon M1, al punto tale da avere un computer praticamente pronto per essere immesso sul mercato già diversi mesi addietro, salvo poi decidere di tornare sui propri passi e di attendere che il processore Apple Silicon M2 Extreme fosse pronto prima di procedere.

Secondo Gurman, infatti, più avanti nel corso dell’anno faremo ufficialmente la conoscenza con il nuovo membro più potente della gamma Apple Silicon M2 e proprio M2 Extreme sarebbe il cuore del primo Mac Pro con Apple Silicon. Il computer dovrebbe essere mostrato in anteprima già quest’anno, tuttavia per le spedizioni dovrebbe essere necessario attendere l’inizio del 2023. A detta di Gurman, il piano iniziale di Apple prevedeva di annunciare Mac Pro già durante la WWDC 2022, ma ciò evidentemente non è stato possibile.

Nella stessa intervista in cui ha parlato del computer desktop più potente e costoso di Apple, Gurman ha dedicato anche una breve considerazione a quello più piccolo ed economico: in contrasto con precedenti rumor, il giornalista non si aspetta modifiche al design di Apple Mac mini, che dunque dovrebbe ricevere un mero aggiornamento della dotazione tecnica (i.e. Apple Silicon M2). D’altra parte, il design di questo prodotto convince ancora molto Apple, al punto tale da essere stato sostanzialmente riutilizzato — con ovvi adeguamenti delle dimensioni — per Mac Studio (di cui trovate a questo link la nostra recensione).

Se siete curiosi di ascoltare l’intera intervista, potete trovarla a questo link.

