Microsoft sta lavorando per velocizzare l’avvio delle sue console Xbox Series X e S. Nelle ultime build di test di Xbox Insider il tempo di avvio a freddo è stato ridotto accorciando la sequenza di avvio delle console.

Come confermato tramite Twitter da Josh Munsee, direttore del marketing integrato di Xbox, il team è riuscito ad accelerare la sequenza di avvio delle console compattando l’animazione di avvio.

Grazie a questa soluzione il tempo di avvio a freddo delle console è stato ridotto di circa 5 secondi, portando il processo di avvio di Xbox Series X/S da circa 20 secondi a circa 15 secondi, incluso il tempo tra la pressione del pulsante di accensione e la visualizzazione dell’animazione.

Tuttavia i possessori di Xbox Series X/S potranno apprezzare tempi di avvio più rapidi solo se le loro console saranno impostate in modalità Risparmio energetico e non in modalità Standby.

Questa novità rende la modalità Energy Saver ancora più interessante essendo diventata l’opzione predefinita all’inizio di quest’anno per le nuove console Xbox.

Recentemente la società ha anche aggiunto il supporto per il download di aggiornamenti in background, in attesa delle chat vocali di Discord.

