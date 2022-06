Microsoft ha annunciato tramite il suo blog che sta aggiungendo un’utile funzionalità all’app Xbox per PC che dovrebbe aiutare gli utenti a capire se il proprio computer sarà in grado di eseguire un determinato gioco prima di perdere tempo con l’installazione.

L’azienda ha annunciato l’indicatore delle prestazioni per i giochi a dicembre e ora sta lanciando questo strumento che confronta le prestazioni del gioco su un PC con specifiche simili al proprio per mostrare una previsione di come “girerà”, tramite una sezione in basso a destra.

L’app Xbox fornirà suggerimenti per far girare al meglio i giochi sul proprio PC

Se il proprio PC non è all’altezza di eseguire agevolmente un gioco graficamente impegnativo, sarà possibile visualizzare i requisiti di sistema per ottenere maggiori dettagli su ciò di cui si ha bisogno per eseguire il gioco in maniera ottimale.

Tuttavia i requisiti di sistema del gioco potrebbero non apparire in mancanza di sufficienti informazioni su altri PC, in particolare per i titoli più recenti.

Questa funzionalità dovrebbe aiutare gli utenti a evitare di sprecare dati e tempo, ma potrebbe anche finire per scoraggiare il giocatore.

Il post del blog evidenzia che l’azienda di Redmond ha recentemente migliorato anche la navigazione nell’app concentrandola nella barra laterale, inoltre ora è possibile visualizzare l’avanzamento dell’installazione del gioco e ricevere una notifica al termine del processo. Anche la ricerca sembra sia stata migliorata visto che ora include i giochi EA Games e Ubisoft Connect nei risultati.

