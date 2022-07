Discord e Microsoft hanno annunciato l’arrivo della piattaforma di messaggistica e comunicazione su Xbox. Grazie a questa novità gli utenti potranno comunicare tra loro attraverso Discord direttamente dalla propria Xbox aumentando esponenzialmente le possibilità di gioco cross-platform tra Xbox e PC.

Il ruolo centrale in questo procedimento lo svolge lo smartphone grazie al quale, tramite l’app Discord e Xbox, sarà possibile trasferire le chat vocali da Discord alla console.

Discord su Xbox per un cross-platform ancora più completo

Una volta configurati gli account sulle rispettive app, il funzionamento è semplice: dall’applicazione di Discord basterà cliccare il pulsante “Trasferisci a Xbox” mentre si è all’interno di una chat vocale – selezionando la console Xbox a cui trasferire la chiamata audio – per continuare a conversare direttamente dalla propria console. Tale trasferimento sarà anche possibile da desktop grazie a un QR Code che rimanderà alla schermata dedicata sull’app Xbox.

Peraltro, questo sistema non necessita di un’app Discord dedicata su Xbox in quanto, in questa versione, non sarà possibile partecipare a chat vocali o crearne di nuove direttamente dalla console ma bisognerà sempre iniziare la comunicazione con gli altri giocatori dall’app Discord o dal web per poi trasferire la “stanza” su Xbox.

Nella schermata di gioco della console la chat vocale si integrerà perfettamente con l’interfaccia del party Xbox mostrando il nome del server Discord e della chat vocale a cui si sta partecipando e fornendo la possibilità di regolare l’audio degli altri giocatori nonché decidere di usare la chat vocale di gioco.

Per il momento la nuova funzione sarà disponibile su Xbox One e console Serie S/X per alcuni utenti selezionati del programma Xbox Insider di Microsoft che permette di testare le nuove funzioni in anticipo.

L’azienda non ha fornito dettagli riguardo le tempistiche di rilascio globale del nuovo aggiornamento che dovrebbe rimanere in fase di test ancora per settimane.

Sull’altra sponda del gaming, Sony, invece, sembra ancora colpevolmente indietro riguardo l’integrazione di Discord con i propri servizi nonostante abbia investito nel brand stesso come investitore di minoranza e abbia annunciato nei mesi scorsi l’approdo della piattaforma anche su PlayStation 5.

Potrebbe interessarti anche: Al debutto Dell G16, un notebook da gaming con schermo in 16:10 e RTX 3070 Ti