È in vigore fino al prossimo 8 agosto 2022 una nuova offerta promozionale di Linkem piuttosto ghiotta. Ci sono in palio dei buoni Amazon da 100 euro che fanno parte del concorso “Estate solo belle sorprese”. Vediamo come funziona, chi può ottenerli e tutto il resto.

Come ottenere i buoni Amazon da 100 euro offerti da Linkem

Linkem, operatore telefonico leader nel settore della banda ultralarga wireless, ha lanciato questa nuova campagna promozionale nei giorni scorsi come offerta per l’estate. In palio ci sono 15 buoni Amazon da 100 euro, per un montepremi complessivo di 1.500 euro.

Per partecipare al concorso, in vigore fino al prossimo 8 agosto 2022, basta fare questo:

commentare il post del concorso di Instagram taggando due propri amici; mettere “mi piace” al post citato; seguire la pagina Instagram ufficiale di Linkem.

Non serve fare altro. Ma per inciso, l’operatore tiene a sottolineare che tale iniziativa è rivolta solo agli utenti maggiorenni già iscritti a Instagram prima dell’avvio del concorso e che la verbalizzazione, cioè la convalida del tutto con comunicazioni annesse, è prevista entro l’8 settembre 2022.

Comunque, per maggiori informazioni al riguardo, per ulteriori dettagli sulla spendibilità del buono Amazon da 100 euro previsto e per tutto il resto, vi suggeriamo di consultare la pagina web dedicata del sito web di Linkem.

L’offerta di Linkem 5G Promo Easy 12 mesi

Già che ci siamo, vi segnaliamo fra l’altro la promozione di Linkem relativa all’offerta in abbonamento, disponibile fino al 7 settembre 2022. Si tratta di un piano Internet per la casa senza limiti di traffico, pensato per liberarsi dalla propria linea telefonica fissa.

Si chiama Linkem 5G Promo Easy 12 mesi e, in breve, include internet fino a 1 Gigabit senza limiti di traffico e opzione voce inclusa con chiamate illimitate da casa. Il prezzo? 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi invece di 24,90 euro, importo, quest’ultimo che diventerà mensilità fissa al termine del primo anno d’uso.

Per maggiori dettagli e per attivare l’offerta in questione, questa è la pagina web relativa del sito di Linkem.

Forse ti sei perso: le migliori offerte ADSL e fibra del mese, la nostra selezione