Sky le aveva presentate sul mercato britannico lo scorso autunno, annunciando in quell’occasione che in Italia sarebbero arrivate l’anno seguente. E infatti ecco che la società dedica a Sky Glass, così si chiama la serie di smart TV in questione, una pagina prodotto sul proprio sito, in cui si leggono nuovi dettagli al riguardo, stavolta destinati al nostro mercato.

Sky Glass: dite addio ad antenne, parabole, decoder e ricevitori vari

Perché per lo streaming di Sky basta una presa di rete, un modem/router wireless e una connessione a internet grazie alle smart TV Sky Glass. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, si tratta di una famiglia di televisori smart prive di sintonizzatore (digitale o satellitare) e di decoder. Si servono di una connessione a internet per poter accedere ai servizi in streaming 4K, per i quali è tuttavia necessaria una banda minima di 35 Mbps (per il 4K).

I pannelli utilizzati da Sky Glass sono dei Quantum Dot con retroilluminazione a LED e supporto agli standard HDR10 e Dolby Vision. La qualità audio è invece garantita dai sei altoparlanti integrati, fra cui un subwoofer, tre diffusori diretti e i restanti due rivolti verso l’alto per un effetto sonoro più coinvolgente. La potenza complessiva supera i 200 watt, e c’è anche il supporto a Dolby Atmos.

Per il resto c’è da sottolineare che per accedere all’ecosistema di Sky c’è ovviamente Sky Q, già integrato, senza la necessità di aggiungere alcun apparato esterno, sono presenti i comandi vocali e le seguenti porte: 3 HDMI, una porta USB di tipo C da 15 watt per alimentare ad esempio un Google Chromecast.

Nella pagina prodotto italiana di Sky Glass, la società sottolinea che a bordo ci sono i programmi Sky, tutti i canali del digitale terrestre e le app di streaming, benché non siano specificate quali al momento. La versione della smart TV lanciata nel Regno Unito, cui accennavamo prima, arrivava con a bordo anche BBC, Netflix, Disney+ e Spotify, fra le altre. Ed è quindi lecito aspettarsi una dotazione simile anche da noi.

Comunque, c’è da sapere che Sky Glass sarà disponibile in Italia in 3 dimensioni (43″, 55″ e 65″) in 5 diverse colorazioni (blu, rosa, verde, bianca e nera). La commercializzazione sarà in esclusiva con le formule d’abbonamento di Sky, la quale tiene a comunicare che a breve annuncerà tutte le caratteristiche e le informazioni sulle offerte relative e sui costi. Vi faremo sapere, ma per maggiori informazioni potete visitare questa pagina.

Per inciso, se siete interessati a Sky Q potete provarlo a soli 9 euro per 30 giorni seguendo questo link.

