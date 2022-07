È un anno ricchissimo di annunci e rumor per Apple che continua a far notizia in ambito hardware non solo per i prodotti già svelati ma anche per ciò che ha in serbo per il futuro.

Dopo avervi parlato negli scorsi giorni dei piani del colosso di Cupertino per un Apple Watch Pro, versione super premium del proprio smartwatch, sono giunte alcune succose anticipazioni riguardo il prossimo monitor esterno di fascia alta del brand la cui data di lancio sembrerebbe slittata per la seconda volta.

Apple Studio Display Pro si farà attendere

Le informazioni ci arrivano direttamente dall’analista Ross Young il quale sostiene che Apple non sia stata in grado di rispettare – per la seconda volta – le aspettative di lancio previste per il mese di ottobre di quest’anno e sia stata costretta a ritardare la suddetta data fino ai primi mesi del 2023.

Il tanto atteso display esterno, a cui l’analista fa riferimento col nome di “Apple Studio Display Pro“, dovrebbe avere una diagonale di 27 pollici, introdurre la tecnologia Pro Motion portando, dunque, la frequenza di aggiornamento a 120 Hz – e sfoggiare un pannello mini-LED proprio come sui MacBook Pro 14 e 16 pollici.

Nonostante le specifiche premium, il nuovo monitor, secondo Young, non punterebbe a rimpiazzare il Pro Display XDR – il quale offre un display più ampio da 32″ – bensì ad affiancare lo Studio Display in qualità di modello superiore tra i due grazie alla presenza del mini-LED e di Pro Motion giustificando così l’appellativo “Pro” e un prezzo più elevato rispetto al modello presentato nel marzo di quest’anno.

Dunque per scoprire il nuovo 27 pollici con la mela morsicata sul retro bisognerà attendere almeno fino al 2023 e sarà interessante osservare come si evolverà la nuova line-up di monitor Apple con questa nuova aggiunta. Vi terremo aggiornati.

