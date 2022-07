A soli due giorni di distanza dalla sua presentazione ufficiale, e relativa commercializzazione in Cina, Xiaomi Smart Band 7 Pro riceve il suo primo aggiornamento software: vediamo di cosa si tratta e quali aggiunte sono state fatte.

Il firmware di Xiaomi Smart Band 7 Pro viene aggiornato alla versione 1.2.22

Il colosso cinese non ha certo perso tempo, poco dopo il rilascio del nuovo dispositivo ha già provveduto a rilasciare un aggiornamento del firmware di Xiaomi Smart Band 7 Pro, portandolo alla versione 1.2.22 per introdurre migliorie e nuove funzionalità.

Ecco cosa comprende l’aggiornamento:

Supporto ai pagamenti tramite WeChat

Aggiunto il riconoscimento automatico del movimento per tre nuove attività quali salto della corda, vogatore e macchine ellittiche

Sono state ottimizzate le funzioni di monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca, del livello di ossigenazione nel sangue e altro

Ottimizzato il promemoria di disconnessione del Bluetooth

Aggiunto il supporto per la modifica di alcune componenti dei quadranti preimpostati

Aggiunto il supporto ai quadranti di terze parti

Insomma si tratta in sostanza di alcune ottimizzazioni per sensori e funzioni già presenti, nonché di alcune aggiunte a livello di personalizzazione (campo in cui solitamente gli indossabili Xiaomi hanno il loro bel da dire) e di qualche nuova attività sportiva.

Ricordiamo che al momento Xiaomi Smart Band 7 Pro è disponibile per l’acquisto solo in Cina al costo di 399 CNY, corrispondenti a circa 58 euro al cambio attuale; non vi sono per ora informazioni precise circa l’arrivo del dispositivo sui mercati globali, men che meno una possibile indicazione del prezzo di commercializzazione che sicuramente subirà dei rincari rispetto alla conversione nuda e cruda.

