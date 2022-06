Tesla è senza dubbio uno dei produttori del momento e la sua popolarità è in costante aumento grazie anche al sempre maggiore interesse che il settore delle auto elettriche sta riuscendo a riscuotere.

Nei giorni scorsi il produttore statunitense ha annunciato che il suo nuovo stabilimento in Germania, Gigafactory Berlin, ha raggiunto un livello di produzione di 1.000 auto in una settimana.

Tesla ringrazia lo stabilimento di Berlino

Ricordiamo che la produzione in tale impianto è stata avviata a marzo e ciò significa che in circa tre mesi ha già raggiunto un importante traguardo per quanto riguarda la velocità di realizzazione delle auto.

I complimenti allo stabilimento di Berlino sono arrivati dall’account ufficiale di Tesla su Twitter:

1k Model Y built at Giga Berlin this week. Thanks Tesla team! pic.twitter.com/jCT1qkzvpS — Tesla (@Tesla) June 18, 2022

Ma anche Elon Musk ci ha tenuto a complimentarsi per il grande traguardo raggiunto dallo stabilimento di produzione tedesco:

Congratulations to Giga Berlin team on making over 1000 cars in a week! https://t.co/TX8S4ozuxJ — Elon Musk (@elonmusk) June 18, 2022

Lo stabilimento Gigafactory Berlin, costato oltre 5 miliardi di dollari, è il secondo impianto di produzione di questa azienda al di fuori degli Stati Uniti (il primo è stato lo stabilimento Gigafactory Shanghai) ed al momento si occupa della produzione di un unico veicolo elettrico, Tesla Model Y.

Nei mesi scorsi Elon Musk ha definito Giga Berlin una “pietra preziosa” per la Germania e ci ha tenuto a mettere in evidenza come la fabbrica potrebbe aiutare a combattere il cambiamento climatico (“Ogni veicolo che produciamo sarà un altro passo nella direzione di un futuro energetico sostenibile”).

Nei progetti dell’azienda lo stabilimento Gigafactory Berlin avrà il compito di occuparsi di soddisfare la domanda di tutto il Vecchio Continente, permettendo così all’impianto di Shanghai di dedicarsi ad altri mercati.

In sostanza, la prossima Tesla Model Y che acquisterete probabilmente avrà il passaporto tedesco.