Panasonic potrebbe iniziare a produrre su larga scala le batterie per Tesla a cominciare dal prossimo anno, secondo un report di Nikkei, testata giapponese specializzata in temi di economia e finanza. Le batterie Panasonic saranno implementate nelle auto di prossima generazione e sugli attuali modelli già venduti da Tesla, con un incremento medio dell’autonomia per veicolo di circa il 20%.

Tesla si affiderà a Panasonic per le nuove batterie auto dal 2023

Il segreto delle nuove batterie sono le celle 4680, così chiamate per la dimensione delle singole celle di 46 x 80 mm. Nonostante il pacco batteria sia di dimensioni raddoppiate rispetto alla precedente versione, è in grado di contenere una capacità energetica dalle tre alle cinque volte superiore. In questo modo, le auto possono equipaggiare batterie di dimensioni inferiori, riducendo il costo totale del 20%.

Secondo uno studio, il costo delle batterie nelle auto elettriche è di circa il 30%: prezzi più concorrenziali potrebbero contribuire alla diffusione dei veicoli elettrici, anche se al momento l’ostacolo più grande sembra essere la presenza di una infrastruttura capillare per la ricarica di suddetti veicoli.

Panasonic investirà quindi 80 miliardi di yen, equivalenti a circa 704 milioni di dollari, per lo sviluppo e la produzione in massa delle celle 4680. La spinta è arrivata da una richiesta diretta di Tesla, che al momento è il cliente numero uno per la compagnia. Non c’è alcun contratto di esclusiva, e Panasonic è certamente aperta alla distribuzione dei nuovi pacchi batteria anche ad altri produttori d’auto, ma Tesla rimane la priorità.

Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, ha annunciato l’utilizzo delle celle 4860 sin dal settembre 2020 in occasione del Battery Day. Secondo il CEO dell’azienda, l’adozione su larga scala di questa tecnologia potrebbe portare Tesla a proporre veicoli elettrici a partire da un prezzo estremamente basso per il mercato attuale, circa 25.000 dollari.

