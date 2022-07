In attesa della partenza dell’Amazon Prime Day, al via il prossimo 12 di luglio, Amazon propone diverse promozioni dedicate ai suoi servizi con sconti e bonus esclusivi per i suoi clienti. Tra le offerte da cogliere al volo c’è, ad esempio, la possibilità di riscattare 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited, la piattaforma dedicata alla musica in streaming di Amazon.

Da notare, inoltre, che su Prime Video è possibile sfruttare sconti fino al 50% su una selezione di film da guardare nel corso dell’estate. Da non perdere, inoltre, la promozione dedicata ad Audible con la sottoscrizione dedicata al servizio di audiolibri che viene proposta a prezzo scontato per 6 mesi. A completare le offerte Amazon troviamo anche un catalogo di oltre 30 giochi da riscattare gratis tramite Prime Gaming.

Le nuove offerte terminano il 13 luglio. Ecco come sfruttarle:

Le offerte per i servizi Amazon in vista del Prime Day 2022

Partiamo da Amazon Music Unlimited. Il servizio di streaming dedicato al mondo della musica di Amazon è protagonista di una super offerta. Per tutti i nuovi clienti, infatti, è possibile ottenere 4 mesi gratis (invece del mese singolo di prova gratuita generalmente riservato ai nuovi clienti). Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese.

L’offerta dedicata ad Amazon Music Unlimited è riservata ai nuovi clienti (quindi ha chi non ha un abbonamento attivo e non ha usufruito di promozioni analoghe in passato) in possesso di un account Amazon Prime che, ricordiamo, consente l’accesso ad Amazon Music, una versione ridotta del più completo servizio Unlimited. Per riscattare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

>> Ottieni 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited <<

Da non perdere è anche la promozione riservata agli utenti Prime Video (servizio di streaming incluso per chi ha un account Amazon Prime). Fino al prossimo 13 di luglio, infatti, tramite lo store di Prime Video è possibile acquistare film beneficiando di uno sconto fino al 50% sul prezzo. Si tratta, quindi, di un’occasione ottima per poter arricchire la propria videoteca e recuperare diversi film da poco usciti al cinema. Potete scoprire tutte le offerte disponibili sullo Store di Prime Video direttamente dal link qui di sotto:

>> Scopri i film disponibili in sconto fino al 50% su Prime Video <<

In vista dell’Amazon Prime Day, inoltre, è disponibile in promozione anche l’abbonamento ad Audible. L’offerta in corso, valida fino al prossimo 13 di luglio, consente di attivare la sottoscrizione al servizio dedicato agli audiolibri al costo di appena 2,95 euro al mese per i primi 6 mesi. Al termine del periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento. Per sfruttare la promozione è disponibile il link qui di seguito:

>> Attiva Audible a 2,95 euro al mese per 6 mesi <<

Le promozioni del Prime Day dedicate ai servizi di Amazon coinvolgono anche Prime Gaming. Fino al prossimo 13 di luglio, infatti, è possibile riscattare oltre 30 giorni gratis da aggiungere al proprio account. Per accedere alla promozione è sufficiente aver attivato un abbonamento Amazon Prime e raggiungere la pagina dedicata all’offerta che trovate linkata qui di seguito:

>> Riscatta oltre 30 giorni gratis disponibili su Amazon Prime Gaming <<

Ricordiamo, infine, che, sempre fino al prossimo 13 di luglio, è possibile ottenere 3 mesi gratis di Kindle Unlimited per accedere a tutto il catalogo di eBook disponibili sulla piattaforma di Amazon e beneficiare della lettura illimitata di oltre 1 milione di titoli su qualsiasi dispositivo (grazie alle app Kindle). Scopri come ottenere 3 mesi gratis di Kindle Unlimited.

Per scoprire tutte le offerte disponibili per il proprio account è possibile, inoltre, consultare la pagina dedicata del sito Amazon. Ricordiamo, inoltre, che, in vista dell’Amazon Prime Day, è possibile attivare un abbonamento Amazon Prime gratis.