Era nell’aria, ma ora Sony ha svelato al pubblico un nuovo brand, INZONE, dietro al quale si celano diversi prodotti inediti del settore gaming. Da una parte ci sono i monitor INZONE M9 e INZONE M3, dall’altra tre paia di cuffie, di cui due wireless e una cablata: INZONE H9, INZONE H7 e INZONE H3. Si tratta insomma di una nuova linea dedicata al gaming su PC (e non solo), che va a unire tre ambiti in cui il colosso giapponese ha saputo e sa dir la sua: giochi, audio e display. A seguire, tutti i dettagli di questi nuovi prodotti.

Caratteristiche e dettagli dei monitor Sony INZONE M9 e INZONE M3

Partiamo dai nuovi monitor di Sony, INZONE M9 e INZONE M3, il primo un 4K, l’altro un Full HD, entrambi da 27 pollici di diagonale vanno a coprire come vedremo esigenze diverse, tuttavia interne al settore dei videogiochi.

Sony INZONE M9 è il modello più ricco, un monitor con schermo IPS, con HDR, risoluzione 4K e tecnologia Full Array Local Dimming. Il refresh rate è pari a 144 Hz con NVIDIA G-SYNC, il tempo di risposta è di 1 ms, la copertura dello spazio colore DCI-P3 pari al 95%, c’è la tecnologia DisplayHDR 600 e la compatibilità con la frequenza di aggiornamento variabile con HDMI 2.1. È ideale per giocare anche con PlayStation 5, che una volta connessa abilita automaticamente la modalità cinema quando si guarda un film, e la Game Mode quando si gioca.

Sony INZONE M3, da parte sua, vanta uno schermo IPS Full HD con refresh rate a 240 Hz, variabile con supporto a NVIDIA G-SYNC e allo standard HDMI 2.1. Anche in questo caso il tempo di risposta è pari a 1 ms, ma la certificazione è di un livello inferiore, la DisplayHDR 400, lo spazio di colore sRGB coperto al 99%.

Oltre all’Auto KVM Switch per gestire due PC con una singola tastiera, mouse e cuffie, i monitor Sony INZONE vantano la tecnologia FPS Game Picture Mode che ottimizza il contrasto e la luminosità, mentre il Black Equalizer migliora la resa degli scenari in penombra.

Per il resto, vale la pena parlare del fatto che entrambi i monitor si possono regolare in altezza e inclinazione, sono disponibili con un sistema di illuminazione posteriore e con una soluzione di gestione dei cavi che permette di tenere la propria postazione pulita.

Le specifiche delle cuffie Sony INZONE H9, INZONE H7 e INZONE H3

Voltiamo pagina per passare alle nuove cuffie da gaming presentate da Sony. Come sempre a una numerazione maggiore corrisponde una qualità più elevata con INZONE H9 a fare da modello di punta, seguito da INZONE H7 e infine da INZONE H3.

Partiamo quindi dal modello più pregiato: Sony INZONE H9, un paio di cuffie wireless che garantisce fino a 32 ore di autonomia (la ricarica rapida offre un’ora di gioco con 10 minuti) con cancellazione del rumore e Bluetooth spenti, e una buona resa sonora nei giochi, grazie alla tecnologia 260 Spatial Sound for Gaming. L’imbottitura morbida è di supporto nelle sessioni di gioco più prolungate, mentre la tecnologia di cancellazione del rumore particolarmente curata grazie ai microfoni specifici e alla tecnologia Dual Noise Sensor mutuata dalla serie 1000X e Ambient Sound Mode permettono di personalizzare a seconda degli scenari l’esperienza sonora.

Comode le opzioni di bilanciamento del volume fra chat e giochi, utili gli indicatori a schermo che permettono di aggiustare le impostazioni in tempo reale disponibili sia sulle INZONE H9 che sulle H7, entrambi modelli dotati anche del supporto a Tempest 3D AudioTech per un suono più immersivo nei contesti specifici che lo richiedono.

Passando appunto alle Sony INZONE H7, il modello intermedio. Parliamo anche in questo caso di cuffie wireless con 360 Spatial Sound for Gaming, con un’autonomia di 40 ore con Bluetooth disattivato e supporto alla ricarica rapida: un’ora di gioco in appena 10 minuti.

Il modello più economico, le Sony INZONE H3, sono invece delle cuffie cablate, dotate anch’esse della tecnologia 360 Spatial Sound for Gaming.

Tutti i prodotti citati della serie INZONE di Sony sono supportate dal software INZONE Hub PC che permette di personalizzare l’esperienza di gioco attraverso un’ampia serie di impostazioni con cui gestire vari parametri.

Disponibilità e prezzi della linea Sony INZONE

Le cuffie e i monitor della serie Sony INZONE saranno disponibili a partire dal prossimo mese di luglio. Maggiori dettagli sulla disponibilità e sui prezzi italiani dei monitor INZONE M9 e INZONE M3, e dall’altra delle cuffie INZONE H9, INZONE H7 e INZONE H3 arriveranno dunque a stretto giro. Per ora questo è il listino annunciato da Sony per il mercato europeo, dal quale manca il monitor M3:

Monitor INZONE M9 : 1099 euro (disponibile dall’estate 2022)

1099 euro (disponibile dall’estate 2022) Cuffie INZONE H9 : 300 euro

300 euro Cuffie INZONE H7 : 230 euro

230 euro Cuffie INZONE H3: 100 euro

