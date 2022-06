Di tanto in tanto Amazon torna a proporre nuovi regali, oltre a nuove offerte interessanti. E visto che il periodo è propizio considerando l’approssimarsi dell’Amazon Prime Day 2022, di cui sono state già annunciate le date, e le prime promozioni, il colosso di Jeff Bezos prova ad ammazzare l’attesa proponendo ad alcuni fortunati un buono sconto esiguo, ma immediato, quindi non proprio da buttare. Scopriamo meglio i dettagli, chi riguarda, quando scade e come verificare subito se si è fra i fortunati a poterlo utilizzare.

Amazon lancia un buono sconto di 5 euro: ecco come utilizzarlo

Dunque, il buono sconto di Amazon ammonta a 5 euro ed è disponibile per gli ordini con un importo pari o superiore a 15 euro. Lo sconto è immediato ma valido solo sui prodotti idonei, che Amazon ha specificato in una pagina dedicata.

Da sapere c’è che che sono inclusi i prodotti venduti e spediti da Amazon, ordinati fino al prossimo 4 luglio 2022, salvo esaurimenti delle scorte e salvo il superamento del limite di 5.000 codici sconto emessi.

Per verificare se il buono sconto di 5 euro di Amazon è valido, basta visitare la pagina dedicata, dove trovate fra l’altro i termini e le condizioni dell’offerta indicati in fondo. Ecco un breve riepilogo:

Questa promozione è solo su invito. Possono beneficiare della presente promozione i clienti Amazon che sono stati informati via email, via notifica push, o attraverso pubblicità mirata sul sito web di Amazon.it. I clienti possono verificare la possibilità di beneficiare della promozione cliccando sul seguente link: https://www.amazon.it/28252736031, dove la promozione è spiegata in dettaglio e i clienti, se idonei, potranno visualizzare le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni. I clienti che sono stati invitati da Amazon.it e possono visualizzare le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni sulla pagina (“Clienti eleggibili”), potranno beneficiare di un buono sconto di 5€ da utilizzare su ordini idonei di almeno 15€ entro il 21 giugno 2022 al 4 luglio 2022 (“L’Offerta”).

