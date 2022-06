Vodafone annuncia quest’oggi le sue novità dell’estate, che includono gli occhiali smart Ray-Ban Stories, il “WiFi Ricaricabile” per restare connessi anche in vacanza e offerte per i più giovani. Andiamo insieme a scoprire cosa ha in serbo l’operatore rosso per i caldi mesi estivi.

Vodafone lancia le novità dell’estate: arrivano in esclusiva i Ray-Ban Stories

A partire dal 27 giugno 2022 saranno disponibili in esclusiva nei negozi Vodafone i Ray-Ban Stories, gli innovativi smart glasses di ultima generazione presentati lo scorso anno in collaborazione con Meta e EssilorLuxottica. Consentono di catturare foto e video, ascoltare musica, ricevere chiamate e persino condividere i contenuti sui social. Tutto questo grazie all’integrazione di tecnologie come la dual camera, gli auricolari open-ear e tre microfoni, e senza sacrificare lo stile e il comfort.

Gli occhiali smart sfruttano l’app Facebook View, disponibile per Android e iOS, che consente di importare, modificare e condividere in modo rapido e semplice i contenuti acquisiti su qualsiasi app social installata sullo smartphone. I clienti Vodafone potranno acquistare i Ray-Ban Stories, modello Wayfarer nero con lente verde G-15, in rate da 11,99 euro al mese per 24 mesi, con un contributo iniziale di 29,99 euro: il prezzo totale è dunque di 317,75 euro.

Arrivano il WiFi Ricaricabile e le nuove offerte per i giovani

Tra le novità presentate da Vodafone per l’estate 2022 c’è anche il “WiFi Ricaricabile“, una nuova soluzione Internet pensata per chi desidera restare sempre connesso, anche in vacanza. L’offerta prevede 300 giga di Internet al mese per tre mesi al prezzo di 49,99 euro: al termine del trimestre è possibile continuare ad avere i 300 giga mensili, ma a prezzi superiori (27,99 euro al mese solo nei mesi in cui se ne ha necessità). I clienti possono anche abbinare il router Wi-Fi Home per connettere fino a 30 dispositivi.

L’operatore propone nuove tariffe pensate per i più giovani: per gli under 25 è disponibile un’offerta con 100 giga di Internet al mese a 9,99 euro che include Rete sicura e Vodafone Club, mentre per gli under 16 è attivabile la stessa offerta, ma a un prezzo inferiore (6,99 euro al mese) in convergenza con un’offerta di rete fissa. Chi è già cliente di rete fissa può anche approfittare di un unico pacchetto Family+ con uno smartphone a scelta tra diversi modelli a 14,99 euro al mese.

Per tutti i dettagli vi consigliamo di rivolgervi al sito ufficiale Vodafone oppure al negozio dell’operatore rosso più vicino.

