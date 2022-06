Dopo l’iniziativa simile legata all’acquisto di uno Smart Monitor dell’azienda, Samsung non si ferma e regala abbonamenti Netflix di un anno agli acquirenti delle sue smart TV OLED. Vediamo come funziona l’iniziativa promozionale e come fare per approfittarne.

Samsung regala un anno di Netflix con le sue smart TV OLED

Samsung regala 12 mesi di abbonamento Netflix a tutti coloro che acquisteranno una nuova TV OLED seguendo il regolamento della nuova iniziativa Samsung Members. Il procedimento è simile a quello delle altre promozioni simili lanciate dal produttore sud-coreano, ma vale comunque la pena elencare dettagliatamente tutti i passaggi necessari. L’abbonamento in regalo è quello Netflix Standard, con visione in HD su un massimo di due schermi in contemporanea (valore di 155,88 euro), e può andare ad aggiungersi a quello eventualmente già attivo. A tal proposito qui potete consultare tutte le novità Netflix di giugno 2022.

Per ricevere l’omaggio dovete acquistare una TV OLED tra i modelli promozionati tra il 15 giugno e il 3 luglio 2022 (inclusi): i modelli aderenti sono due, ossia il QE65S95BATXZT da 65 pollici e il QE55S95BATXZT da 55 pollici e l’acquisto va effettuato presso i punti vendita fisici italiani che espongono il materiale pubblicitario oppure pressi i negozi online presenti nella lista (che comprendono, tra gli altri, Samsung Shop, Amazon.it, MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, ePrice, Monclick e Comet).

Vale la pena ricordarvi che l’acquisto sul Samsung Shop entro il 30 giugno permette di ricevere un voucher da 250 euro da utilizzare sullo stesso negozio online entro settembre, ma consente anche di pagare in 10, 20 o 30 rate a tasso zero.

Una volta fatto l’acquisto dovete effettuare la registrazione della TV sul sito Samsung Members entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna, compilando il modulo in ogni sua parte e caricando:

una foto contenente la prova di acquisto e la bolla di consegna (per gli acquisti online), oppure dello scontrino di vendita (per gli acquisti in negozio)

la foto dell’etichetta per intero contenente il numero seriale apposta sul retro del prodotto (non quello sulla scatola)

Se tutto andrà bene riceverete una mail di conferma e il codice per il riscatto dei 12 mesi di abbonamento Netflix sarà nella vostra casella di posta elettronica nel giro di 30 giorni al massimo. Quest’ultimo sarà utilizzabile entro e non oltre il 30 settembre 2022. Prima di procedere alla registrazione vi consigliamo di consultare il regolamento completo, in modo da conoscere tutti i dettagli dell’iniziativa. Per procedere con la registrazione o per saperne di più sulla promozione Samsung potete seguire questo link.

