Il brand audio lifestyle svedese Urbanista annuncia un nuovo modello di cuffie true wireless ideali per il gaming e lo streaming video in mobilità.

Compatte e alla moda, le cuffie TWS Urbanista Seoul sono progettate per i giocatori in movimento e offrono una bassa latenza e un’eccellente qualità audio.

Il design in-ear assicura una vestibilità universale grazie ai gommini in silicone personalizzabili, inoltre è possibile passare istantaneamente dalla modalità di gioco a quella musicale con il semplice tocco di un auricolare.

Le cuffie Urbanista Seoul sono compatibili con l’app mobile di Urbanista disponibile per iOS e Android su www.urbanista.com/app, la quale aiuta gli utenti a passare facilmente dalla modalità di gioco alla modalità predefinita, cambiare l’equalizzazione, aggiornare il firmware e configurare i controlli sugli auricolari.

Le nuove cuffie Urbanista Seoul offrono un’esperienza audio coinvolgente grazie al rilevamento dei suoni impercettibili e l’audio a bassa latenza consente di avere un ritardo di soli 70 ms nei giochi preferiti o durante la visione di un film.

L’autonomia dichiarata è di otto ore di riproduzione e la custodia di ricarica wireless fornisce tre ricariche aggiuntive. Il prodotto vanta piena compatibilità con iOS, Android e altri dispositivi con supporto Bluetooth come le console Nintendo Switch.

Caratteristiche principali delle cuffie Urbanista Seoul

Le specifiche salienti delle cuffie Urbanista Seoul sono le seguenti:

• Latenza di 70 ms ideale per gaming e streaming video

• Microfono Noise Cancelling

• 8 ore di autonomia a ricarica

• 32 ore di riproduzione totale

• Custodia di ricarica wireless sottile e compatta che fornisce 3 ricariche aggiuntive

• Cavo di ricarica USB type C

• Comandi touch

• Classificazione IPX4 resistente agli schizzi d’acqua

• Supporto per gli assistenti vocali Siri e Google Assistant

• Gommini in silicone in 3 diverse taglie inclusi

Disponibilità e prezzi delle cuffie Urbanista Seoul

Le cuffie Urbanista Seul sono ora disponibili su www.urbanista.com/seoul in quattro eleganti colori ispirati allo stile di vita high-tech di Seoul: Midnight Black (nero), Electric Blue (blu), Vivid Purple (viola) e Pearl White (bianco). Il prezzo è di 89,99 euro e prossimamente saranno acquistabili anche su Amazon.

Leggi anche: Migliori cuffie da gaming di Maggio 2022, ecco i nostri consigli