Durante la conferenza WWDC della scorsa settimana Apple ha parlato anche delle novità di tvOS 16, tra le quali la connettività cross-device per app di terze parti. Ecco cosa significa per gli utenti di Apple TV.

In una sessione Apple ha spiegato che tvOS 16 migliora la connettività cross-device consentendo una maggiore integrazione tra iPhone, iPad e Apple Watch.

In pratica con l’aggiornamento viene fornito un nuovo framework “DeviceDiscoveryUI” con cui gli sviluppatori possono creare app per tvOS e iOS che comunicano tra loro sulla rete locale. Sebbene gli sviluppatori possano già creare app con tali funzionalità, la nuova API rende questo processo molto più semplice e fornisce un’interfaccia nativa.

Ad esempio, se si possiede una Apple TV, il nuovo framework permette di aprire l’app Fitness+ su tvOS e scegliere un allenamento direttamente dalla smart TV. L’app chiede automaticamente di iniziare l’allenamento sul proprio Apple Watch e utilizza i dati dello smartwatch per visualizzarli sulla TV in tempo reale.

Apple ha utilizzato anche i giochi come esempio, dato che ora possono utilizzare iPhone, iPad e persino Apple Watch come controller e poiché si tratta di un’API integrata, gli utenti non dovranno aprire l’app per avviare la comunicazione tra i dispositivi.

Gli sviluppatori possono già scaricare la prima versione beta di tvOS 16 tramite il sito Web degli sviluppatori Apple. Una versione beta pubblica sarà disponibile il prossimo mese, mentre il rilascio ufficiale è previsto per questo autunno.

