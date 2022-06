Dopo il recente lancio dei nuovi MacBook Air e MacBook Pro con processore M2, Apple è al lavoro su ulteriori novità per la sua gamma MacBook. La conferma arriva da Ming-Chi Kuo, analista sempre molto ben informato sulle novità in arrivo per la casa di Cupertino. Le nuove informazioni rivelate dall’analista si concentrano sul MacBook da 15 pollici, modello che dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine del primo semestre del 2023. Da notare, inoltre, che Ming-Chi Kuo ha commentato anche i recenti rumor sul ritorno del MacBook da 12 pollici, progetto rivelato di recente da Bloomberg ma non ancora confermato ufficialmente. Vediamo tutti i dettagli:

Le anticipazioni di Kuo sul nuovo MacBook da 15 pollici

Apple è al lavoro su di un nuovo MacBook da 15 pollici. Il progetto dovrebbe entrare in produzione nel corso del primo semestre del 2023. Il lancio ufficiale dovrebbe avvenire nel corso del secondo trimestre del 2023 (probabilmente con una presentazione in programma alla prossima edizione della WWDC). Secondo le informazioni rivelate da Ming-Chi Kuo, Apple dovrebbe presentare due varianti del nuovo MacBook da 15 pollici, una con processore M2 ed una con processore M2 Pro (chip al debutto nel corso dei prossimi mesi).

La versione con M2 dovrebbe utilizzare lo stesso caricatore da 30 W del nuovo MacBook Air da 13 pollici. Da notare, sottolinea Ming-Chi Kuo, che il nuovo MacBook da 15 pollici potrebbe non chiamarsi “MacBook Air”. Questa denominazione potrebbe, quindi, restare un’esclusiva dell’ultimo arrivato della gamma di laptop di casa Apple. Il nuovo modello, invece, potrebbe chiamarsi semplicemente “MacBook da 15 pollici” oppure “MacBook Pro da 15 pollici” nella variante con chip M2 Pro. Sarà necessario attendere i prossimi mesi per saperne di più. Il laptop, in ogni caso, dovrebbe adottare il nuovo design della linea MacBook con il notch sul display.

La nuova gamma MacBook di Apple, quindi, dovrebbe comprende l’Air da 13 pollici e i vari modelli Pro che potrebbero spaziare da 13 a 16 pollici. Il MacBook da 15 pollici con M2 potrebbe essere, quindi, una novità della line-up, posizionandosi al di sotto dei Pro anche senza utilizzare la denominazione Air, riservata ai modelli fanless. In questo nuovo schema potrebbe trovare posto il nuovo modello da 12 pollici.

Il MacBook da 12 pollici non esiste?

Ming-Chi Kuo ha commentato anche i rumor recenti sul ritorno del MacBook da 12 pollici. L’analista sottolinea di non avere informazioni sul progetto. Non si tratta, quindi, di una smentita in merito allo sviluppo del progetto. L’analista di TF International Securities ha semplicemente dichiarato di non poter confermare l’esistenza del nuovo MacBook da 12 pollici al centro (a sorpresa) delle indiscrezioni delle ultime settimane dopo diversi anni di assenza dal mercato.

Secondo tali rumor, il nuovo MacBook compatto dovrebbe entrare a far parte della gamma Pro ed arrivare sul mercato nella seconda metà del prossimo anno o addirittura nel 2024. Si tratta, quindi, di un progetto ancora molto lontano dal debutto, a differenza del MacBook da 15 pollici che dovrebbe arrivare sul mercato nel giro di 12 mesi. Maggiori dettagli (e magari anche una conferma da parte di Ming-Chi Kuo) potrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi.

