Unieuro lancia oggi una nuova campagna promozionale che ben si accorda con l’estate imminente. Pubblicizzata come “Solo da Unieuro il regalo è top“, oltre a presentare diversi prodotti scontati, si distingue perché permette di ottenere in regalo una bicicletta o un monopattino elettrico (quest’ultimo con un contributo aggiuntivo di 79 euro, tuttavia).

Le offerte compatibili con questa promozione, valida fino al 23 giugno 2022, sono tante e riguardano praticamente ogni categoria di prodotto trattata da Unieuro. Qui sotto vi proponiamo le più interessanti, oltre a spiegarvi come funziona il tutto. Seguiteci.

“Solo da Unieuro il regalo è top”: come funziona e come ottenere i “due regali”

C’è tempo da oggi, 10 giugno, fino a giovedì 23 giugno per approfittare di questa promozione di Unieuro, che consiste in sostanza nel mettere in vetrina determinate offerte con cui si ottiene in regalo una bici o un monopattino elettrico (aggiungendo 79 euro), entrambi di casa Teklio.

La bicicletta, che è di fatto il regalo vero e proprio di “Solo da Unieuro il regalo è top”, è una sorta di fat bike piccolina, con ruote da 20″ di diametro e pneumatici da 4″. Una bicicletta da sabbia più che da neve visto il periodo, ma che non disdegna sterrati o percorsi cittadini, seppur con qualche difficoltà visto il peso extra da portarsi dietro e la scarsa scorrevolezza di pneumatici tanto larghi. Per il resto, vanta un telaio in acciaio pieghevole che la rende adatta ai contesti urbani, un cambio Richeng a 6 rapporti (monocorona) e freni a disco. Il valore di mercato di questa bici? 299,90 euro.

Più interessante (e costoso visto che qui servono 79 euro per portarselo a casa) è il monopattino elettrico, sempre marcato Teklio. Vale 379,90 euro, quindi, togliendo il contributo extra necessario, rientra nei limiti dell’offerta di Unieuro, sempre di 300 euro circa. Si tratta comunque di un monopattino con telaio pieghevole, display a LED, 20 km di autonomia massima, velocità fino a 20 km/h, grazie al motore da 350 W e si ricarica in 6 ore.

Queste sono le modalità di acquisto specificate nel regolamento, in cui trovate tutti i dettagli e le informazioni da sapere sull’iniziativa in questione:

Le migliori offerte di Unieuro compatibili

Compreso il funzionamento della promozione “Solo da Unieuro il regalo è top” è tempo di passare alle offerte compatibili, quelle valide per ottenere in regalo la bici o lo sconto sul monopattino elettrico di Teklo. A seguire trovate una lista delle migliori, dove si spazia per diverse categorie, mentre in fondo il link che le raccoglie tutte, offerte che vi ricordiamo essere disponibili fino al 23 giugno 2022.

