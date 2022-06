Nonostante gli aumenti di prezzo, senza dubbio eccessivi, i primi effetti del lancio del nuovo MacBook Air M2 cominciano a farsi sentire. Lo dimostrano oggi sia MediaWorld che Euronics che propongono in offerta il modello “vecchio” a meno di 900 euro. A dirla tutta non è affatto la prima volta per MacBook Air M1, ma trovarlo in offerta nel catalogo delle grandi catene d’elettronica di consumo è decisamente una rarità.

Comunque, buon per i delusi dai nuovi modelli, che hanno proposto sì varie migliorie, il tanto atteso chip Apple Silicon M2, un nuovo design, ma a prezzi tutt’altro che Air visto che si superano di slancio i 1500 euro per la configurazione di base. E risparmiare quasi 700 euro sull’acquisto di un MacBook Air M1, fra l’altro con la medesima configurazione 8 – 256 GB, è probabilmente ancora oggi la scelta più saggia (e più comune). Ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e passiamo subito ai modelli proposti in offerta con i relativi link all’acquisto.

MacBook Air M1 e Pro 13 sono in offerta da Euronics e MediaWorld

899 euro per MacBook Air M1, modello che Apple anziché scontare per via del debutto del nuovo modello, ha rincarato col listino che è passato da 1.179 euro a 1.229, sono ancora oggi pochi per quel che offre. Resta un best buy, nonostante il nuovo Air e la concorrenza: non è un caso che sia sempre ben presente nella nostra lista dei migliori notebook del mese.

Sia MediaWorld (fino a domenica 12 giugno 2022) che Euronics (fino al 25) propongono MacBook Air M1 in offerta proprio a questo prezzo, in tutte e tre le colorazioni. Vale la pena menzionare anche MacBook Pro 13 M1, che da Euronics è disponibile in offerta a 1.299 euro (per inciso, lo stesso e identico modello ma con M2, costa ben 330 euro in più). Li potete acquistare dai link diretti qui sotto:

Come anticipato, salvo esaurimenti di scorte (o eventuali proroghe) i MacBook Air M1 di MediaWorld sono in offerta fino a domenica 12 giugno, quelli proposti da Euronics, inclusi i Pro 13 sono scontati fino al 25 giugno.

Se cercate altro, come al solito, vi ricordiamo di non perdervi le offerte che vi proponiamo ogni giorno sul nostro canale Telegram prezzi.tech, sede in cui potete trovare un po’ di tutto riguardo la tecnologia: ecco il link diretto.

In copertina MacBook Air M1 e MacBook Pro M1 (qui il nostro video confronto dedicato)

Forse ti sei perso: Le differenze fra MacBook Air M2 e MacBook Pro 14: una bella sfida in casa Apple