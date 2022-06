Amazon ha annunciato che ora gli utenti iOS possono provare virtualmente le scarpe utilizzando le funzionalità di realtà aumentata dell’app.

Il post sul blog della società spiega che gli utenti possono semplicemente puntare la fotocamera verso i loro piedi e scorrere una varietà di calzature per vederle indossate da diverse angolazioni, tuttavia lo strumento non può essere utilizzato per determinare la taglia delle scarpe, ovviamente.

Gli utenti possono scansionare il codice QR sul sito Web di Amazon per provare virtualmente le scarpe oppure cercare il termine “Prova virtuale” nell’app Amazon per iOS.

In passato Amazon ha già lanciato delle funzionalità di realtà aumentata in-app che consentono ai clienti di visualizzare in anteprima un arredo nel loro spazio reale, il make-up, oppure un’acconciatura, oltre alla possibilità di indossare virtualmente occhiali e magliette.

Amazon permette di provare virtualmente le scarpe nell’app iOS

La funzionalità AR per la prova virtuale di calzature è disponibile nell’app Amazon per gli utenti iOS negli Stati Uniti e in Canada, i quali possono provare scarpe di vari marchi tra cui New Balance, Adidas, Reebok e altri.

Sebbene la nuova funzionalità sia attualmente disponibile per i clienti iOS con un iPhone 7 o successivo, nel blog il colosso dell’e-commerce ha confermato che presto sarà disponibile anche per gli utenti Android.

