Sempre più persone si stanno appassionando ad un nuovo modo di tenersi in forma sfruttando le potenzialità della realtà virtuale, grazie ai cui contenuti è possibile distrarsi e non sentire la fatica mentre si bruciano calorie ed energie.

Oculus Move, il fitness tracker integrato in Quest, è la soluzione studiata dal team di Oculus per consentire agli utenti di sapere per quanti minuti si sono allenati e quante calorie hanno bruciato.

Oculus Move sbarca su Android e iOS

E per ampliare la platea di potenziali utenti, Oculus annuncia che a partire dal prossimo mese sarà possibile accedere a queste statistiche non soltanto dall’app Oculus Move in VR ma anche dall’applicazione mobile di Oculus e dall’app Salute di Apple.

Per quanto riguarda l’applicazione mobile di Oculus, sarà disponibile sia per Android che per iOS e consentirà agli utenti di sincronizzare le loro statistiche, in modo da visualizzare sullo smartphone i dati relativi agli allenamenti (come le calorie, la durata e gli obiettivi).

Gli utenti iOS avranno un’opzione ulteriore, ossia sfruttare l’app Salute per sincronizzare i propri progressi e monitorare automaticamente gli allenamenti VR su iPhone, iPad o Apple Watch.

Inoltre il team di Oculus ci tiene a rassicurare gli utenti per quanto riguarda la privacy: le statistiche registrare da Oculus Move, infatti, non vengono condivise con le piattaforme social dell’azienda, ossia Facebook, Instagram e Messenger e la sincronizzazione dei dati con le applicazioni mobile è opt-in (rimangono sul visore, salvo il caso in cui sia l’utente a decidere diversamente) e comunque non saranno usati per nessun annuncio sui servizi Meta.

L’app Move è disponibile nella propria libreria delle app quando si è in VR: nel momento in cui si accede per la prima volta, basterà seguire passo passo la configurazione guidata.

E se desiderate farvi un’idea delle applicazioni studiate per allenarsi con la realtà virtuale, potete visitare il blog di Oculus.