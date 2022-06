Attendevate il nuovo MacBook Air M2 ma siete rimasti delusi dagli eccessivi rincari? Ecco, non siete sicuramente i soli. E se state cercando qualche occasione per dormirci sopra, sappiate che di notebook a buon mercato ce ne sono un terzetto su Amazon che cadono proprio a fagiolo.

Si tratta dei MateBook di Huawei, che il colosso di Jeff Bezos ha messo in vetrina proprio oggi, scontando di addirittura 400 euro il modello più pepato dei due. Da una parte c’è Huawei MateBook 14s, dall’altra MateBook D 14, e nel mezzo Huawei MateBook 16, tutti e tre in offerta nella configurazione massima. Ma prima che esauriscano le scorte o che Amazon tiri di nuovo su il prezzo, scopriamone i dettagli per approfittarne.

Huawei MateBook 14s e MateBook D 14 in offerta: sconti fino a 400 euro in meno

In entrambi i casi, ci troviamo di fronte a prezzi decisamente allettanti, prezzi da minimi storici insomma. E se ci aggiungiamo il fatto che a proporli è Amazon, che lo store di provenienza è quello ufficiale di Huawei e che ambedue beneficiano di Amazon Prime e di tutti i vantaggi ad esso correlati, c’è da leccarsi i baffi.

Partiamo col più economico dei due, da Huawei MateBook D 14. La versione in offerta su Amazon è la configurazione con processore Intel Core i7-1165G7 con al corredo 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Per il resto, ricordiamo che monta uno schermo da 14 pollici con rapporto di forma 16:9 a 1080p, supporta il Wi-Fi 6, integra Windows 11 Home, ed è relativo alla colorazione Space Grey. L’offerta in questione proposta da Amazon permette di portarselo a casa scontato di 300 euro, ad appena 799 euro invece di 1.099.

L’altro modello cui accennavamo, è Huawei MateBook 14s (a seguire trovi la nostra recensione video). Si tratta di un modello superiore rispetto al notebook qui sopra, un portatile di fascia medio-alta sia per dotazione che per costruzione. La configurazione disponibile oggi in offerta su Amazon è la più pepata, quella con Intel Core i7 di undicesima generazione, la versione H (i7-11370H). A corredo, ci sono inoltre 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB, oltre al supporto a Intel EVO, uno schermo da 14 pollici con risoluzione 2,5 K con rapporto di forma a 3:2 e frequenza d’aggiornamento massima di 90 Hz. Ebbene, ora è possibile acquistare su Amazon Huawei MateBook 14s in offerta scontato di ben 400 euro, pagandolo 1.099 euro invece di 1.499.

Ultimo, ma non per importanza, Huawei MateBook 16, in offerta nelle configurazioni con AMD Ryzen 5 5600H e Ryzen 7 5800H. In entrambi i casi ci sono 16 GB di RAM e 512 GB di SSD a disposizione, oltre a tutto il resto del comparto hardware che ben conosciamo: ampio schermo da 2,5 K di risoluzione con rapporto di forma 3:2, Windows 11 Home e tutto il resto. La versione con Ryzen 5 5600H di Huawei MateBook 16 è ora in offerta su Amazon a 899 euro, mentre il modello con a bordo Ryzen 7 5800H costa 100 euro in più: 999 euro invece di 1.349.

Come anticipato, le offerte citate sono soggette come al solito a eventuali variazioni di prezzo. Amazon non ha comunicato scadenze o altro, ragion per cui vale il discorso seguente: se vi dovessero servire, fareste bene ad acquistarli considerando sconti del genere.

Se cercate altro, non dimenticatevi di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno vi suggeriamo le migliori offerte sulla tecnologia d’ogni genere: ecco il link diretto.

In copertina Huawei MateBook 14

Forse ti sei perso: i migliori notebook da 13″ del mese, la nostra selezione