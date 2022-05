Se foste alla ricerca di una Nintendo Switch OLED, questa è l’occasione giusta per accaparrarsela: la famosissima console ibrida di Nintendo rientra, infatti, all’interno dei prodotti promozionati con gli edays di eBay, quelli sui quali è possibile ottenere un 15% di sconto tramite coupon che, per la Switch in oggetto, si tramutano in un risparmio di oltre 50€.

Nintendo Switch OLED: grande occasione a questo prezzo

Come anticipato in apertura, potrebbe essere il momento propizio per acquistare una Nintendo Switch OLED, quella che, banalmente, è una versione con display OLED della classica Nintendo Switch.

L’offerta presente su eBay, che fa riferimento alla console con garanzia italiana e in entrambe le colorazioni disponibili (quella nera con i Joy-Con blu e rosso e quella bianca), permetterà di risparmiare oltre 50€ sul prezzo precedente. Ma attenzione: l’offerta è valida fino al 29 maggio 2022 o fino ad esaurimento scorte!

Inserendo il codice sconto MENO15EDAYS al momento del pagamento, sarà infatti possibile acquistare la Nintendo Switch OLED nella colorazione classica al prezzo di 296,56€ e nella colorazione bianca al prezzo di 302,51€, prezzi ben più interessanti rispetto al prezzo di 349,90€ richiesti di listino.

Per chi invece non fosse interessato al modello OLED della console, con lo stesso codice sconto, è possibile accaparrarsi anche la classica Nintendo Switch, risparmiando oltre 40€ sul prezzo precedente.

Il codice sconto MENO15EDAYS, così come di tutte le offerte degli edays di eBay, saranno validi fino al prossimo 29 maggio 2022.

