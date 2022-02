Nintendo può sorridere visto che i dati finanziari della sua console Switch parlano di oltre 100 milioni di unità vendute, una cifra che supera sia Nintendo Wii che la prima PlayStation di Sony.

La console ibrida Nintendo Switch ha venduto in totale 103,54 milioni di unità in tutto il mondo dal suo lancio nel 2017. Solo negli ultimi nove mesi sono state vendute 11,79 milioni di console standard, 3,9 milioni di modelli OLED e 3,17 milioni di Nintendo Switch Lite.

Le console Nintendo Wii e PS1 hanno venduto rispettivamente 101,63 e 102,49 milioni di unità nell’arco delle loro vite, tuttavia le console più vendute di sempre rimangono Playstation 2 con circa 155 milioni di unità e Nintendo DS con 154 milioni.

Confermati molti titoli per Nintendo Switch

L’azienda di Kyoto ha inoltre riconfermato i principali giochi in arrivo per Nintendo Switch:

Triangle Strategy – 4 marzo 2022

Kirby and the Forgotten Land – 25 marzo 2022

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – primavera 2022

Splatoon 3 – 2022

Mario + Rabbids Sparks of Hope – 2022

Seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild (nome provvisorio) – 2022

Bayonetta 3 – 2022

Metroid Prime 4 (nome provvisorio)- da annunciare

Tutto considerato, il 2022 si prospetta come un anno rigoglioso per le console di casa Nintendo, visto che Leggende Pokémon Arceus è già disponibile dal 28 gennaio. Inoltre l’azienda non sembra necessitare di acquisizioni clamorose come quelle recenti di Microsoft che ha acquisito Activision Blizzard e Sony che ha acquistato Bungie.