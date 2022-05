Su Amazon si apre oggi, lunedì 23 maggio 2022, la Huawei Week, una campagna promozionale che rende disponibili vari prodotti in offerta, fino a domenica 29 maggio. Si va dai PC desktop ai notebook, passando per i tablet e gli altoparlanti portatili. Chi spicca, come intuibile, è Huawei MateBook 14 in versione AMD con Ryzen 7 4800H, scontato di ben 350 euro. Ma scopriamo meglio i dettagli della campagna promozionale, e le offerte migliori.

Le migliori offerte di Amazon della Huawei Week, disponibili fino al 29 maggio

Partiamo dal prodotto più economico parlando dello speaker Bluetooth Huawei Sound Joy, un prodotto abbastanza elegante dotato di un sistema di altoparlanti a 2 vie Devialet da 79 dBA. Nel dettaglio, c’è un diaframma in fibra di carbonio da 20 W a supporto delle basse frequenze e un tweeter da 10 W che si occupa degli alti. A margine, completa il quadro un radiatore passivo a carico simmetrico che aumenta la sensibilità e l’estensione dei bassi contribuendo a fornire una resa qualitativa migliore.

Per il resto, c’è da sapere che è certificato IPX67 contro acqua e polvere, e che offre fino a 26 ore di autonomia grazie a una batteria da 8.800 mAh, con ricarica rapida che in 10 minuti garantisce un’ora di riproduzione. Ebbene, con la promozione Huawei Week di Amazon disponibile fino al prossimo 29 maggio è possibile acquistarlo nei colori Obisidian Black e Spruce Green scontato di ben 50 euro:

A parte i tablet in offerta, di cui abbiamo parlato in questo articolo, la Huawei Week di Amazon lista anche un monitor da 23,8″, con schermo a 75 Hz con risoluzione Full HD. Esteticamente parlando Huawei Display (così si chiama), si presenta bene, soprattutto per via dell’elevato rapporto schermo – corpo (pari al 90%).

Lato tecnico, sottolineiamo la copertura della gamma colori NTSC del 72%, contrasto di 1000:1, certificazione TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu (qui il nostro approfondimento dedicato sull’importanza di una tecnologia del genere). Lato regolazioni, è possibile gestire l’angolo di inclinazione da 5° a 22°. Con l’offerta in questione di Amazon è scontato di ben 60 euro (del 33%): costa quindi 119,90 euro invece di 179,90.

Passando ai PC, c’è da menzionare lo sconto di 200,99 euro sul PC desktop Huawei MateStation, un computer dotato di AMD Ryzen 5 4600G, 8 GB di RAM DDR4 a 3.200 MHz, SSD M.2 NVMe da 256 GB e Windows 10 Home. A corredo ci sono anche il mouse e una tastiera. Ecco il link per acquistarlo in offerta su Amazon:

Lato notebook, vale la pena citare anche l’offerta relativa a Huawei MateBook D14, un portatile dal buon rapporto qualità – prezzo che si presenta con le seguenti caratteristiche: CPU Intel Core i5 di 11esima generazione (i5-1135G7), 8 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB, Wi-Fi 6 e Windows 11. Su Amazon sono disponibili diverse versioni, ma la più conveniente e in offerta è la 8 – 512 GB in questione, che costa 599 euro.

Ultimo ma non per importanza, tutt’altro anzi, il super apprezzato Huawei MateBook 14, un portatile che è spesso fra i più consigliati della fascia sotto i mille euro: qui la nostra recensione del modello con Intel Core i7, di qua quella del modello con Ryzen 7. Il modello più scontato è proprio quest’ultimo, versione che costa ben 350 euro in meno e che offre un pacchetto di caratteristiche da far invidia a tanti portatili anche sopra i mille euro: AMD Ryzen 7 4800H, SSD da 512 GB, 8 GB di RAM, schermo da 14 pollici 2K touch e così via. Amazon lo propone a 699 euro invece di 1.049, con tanto di spedizione Prime:

Questo è quanto. Come anticipato le offerte della Huawei Week di Amazon sono disponibili fino a domenica 29 maggio 2022. Non c’è quindi tempo da perdere, nel caso in cui vi interessi uno dei prodotti citati.

