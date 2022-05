L’edizione 2022 della conferenza stampa globale Next@Acer si è conclusa da poco e anche quest’anno lascia in eredità un gran numero di nuovi prodotti, tra i quali spiccano il nuovo laptop Swift 3 OLED con processori Intel Core serie H di dodicesima generazione e Windows 11 e due nuovi Chromebook, nella fattispecie il convertibile Spin 714 e il tablet Tab 510.

Acer Swift 3 OLED: caratteristiche tecniche, prezzo e disponibilità

Acer Swift 3 OLED, come si evince dal nome, offre un display OLED, nella fattispecie un pannello 16:10 WQXGA+ (2.8k) da 14 pollici con un rapporto schermo-chassis del 92%, certificato VESA DisplayHDR True Black 500. Il laptop dispone di uno chassis in alluminio spesso soli 17,9 mm, pesa 1,4 kg; il touchpad OceanGlass è realizzato riciclando rifiuti di plastica provenienti dall’oceano e promette una sensazione al tatto simile al vetro.

Le prestazioni sono affidate ai processori Intel Core serie H di dodicesima generazione con grafica Intel Iris Xe affiancati da SSD PCIe Gen4 e fino a 16 GB di memoria LPDDR5. Trattasi di un laptop con certificazione Intel Evo, pertanto garantisce caratteristiche come riavvio istantaneo e 10 ore di durata reale della batteria (bastano 30 minuti di ricarica per 4 ore di autonomia in più).

Per il resto, il produttore ha ricordato la connettività Wi-Fi 6E, la webcam FHD MIPI con tecnologie Acer Temporal Noise Reduction (TNR) e Acer PurifiedVoice con AI Noise Reduction, ma anche la tastiera retroilluminata con una presa d’aria progettata per dissipare l’8-10% in più di calore rispetto a una tastiera standard.

Acer Swift 3 OLED (SF314-71) sarà disponibile a luglio 2022 a partire da 999 euro, ecco il link al sito ufficiale.

Previous Next Fullscreen

Acer Spin 5 e Spin 3: caratteristiche tecniche, prezzi e disponibilità

Passando ai convertibili, Acer Spin 5 (SP514-51N) racchiude uno schermo touch da 14 pollici 16:10 WQXGA (2560 x 1600) — certificato TÜV per basse emissioni di luce blu e un rapporto screen-to-body dell’88% — in un corpo spesso 16,9 mm e pesante 1,3 kg. Il design della cerniera a 360° sfrutta dei cuscinetti specifici per passare in modo fluido tra le modalità laptop, stand, tent e tablet.

Anche Spin 5 è un laptop Intel Evo e offre processore Intel Core i7 di dodicesima generazione e grafica Intel Iris Xe, un massimo di 16 GB di memoria LPDDR5 e 1 TB di storage SSD PCIe Gen 4, connettività Wi-Fi 6E AX1675i e due porte USB-C Thunderbolt 4. Senza dimenticare il sistema di raffreddamento TwinAir di Spin 5 basato su architettura Acer Vortex Flow, che consente prestazioni fino al 75% superiori alla precedente generazione. La penna ricaricabile Acer Active Stylus con tecnologia Wacom AES 2.0 supporta 4.096 livelli di pressione e non manca la tecnologia Acer PurifiedVoice.

Acer Spin 5 convertibile (SP514-51N) sarà disponibile a luglio 2022 a partire da 1.399 euro, ecco il link al sito ufficiale.

L’altro convertibile Acer Spin 3 (SP314-55/N) è un 2-in-1 da 14 pollici con touchscreen FHD e una penna Acer Active Stylus integrata; offre processori Intel Core di dodicesima generazione con grafica Intel Iris Xe e SSD PCIe, ricarica rapida (in 30 minuti offre altre 4 ore di utilizzo), cerniera a 360° e rapporto screen-to-body dell’86%. Connettività Wi-Fi 6, due porte USB Type-C Thunderbolt 4, webcam HD con tecnologia Acer TNR e Acer PurifedVoice completano il pacchetto.

Acer Spin 3 convertibile (SP314-55/N) sarà disponibile a giugno 2022 a partire da 999 euro. Ecco il link al sito ufficiale.

Previous Next Fullscreen

Acer Chromebook Spin 714 e Tab 510: caratteristiche tecniche, prezzi e disponibilità

La scelta di puntare sui Chromebook è stata spiegata in questi termini da James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business di Acer Inc:

«Acer consolida la propria leadership nel campo dei Chromebook di fascia premium con dispositivi potenti e ricchi di funzionalità che offrono l’esperienza Chromebook richiesta dagli utenti. Con il crescente uso che le nuove generazioni fanno dei Chromebook nel loro mondo connesso – che si tratti di attività lavorative o di progetti personali – le innovazioni di Acer offrono un’esperienza piacevole e produttiva».

I nuovi Acer con Chrome OS sono pensati per un pubblico eterogeneo, composto da professionisti, studenti, ma anche famiglie.

In particolare, Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN) e Acer Chromebook Enterprise Spin 714 sono i due più recenti Chromebook di fascia premium del brand, sono certificati Intel Evo e usano processori Intel Core di dodicesima generazione (fino a Core i7). Il display touch da 14 pollici copre il 100% della gamma colori sRGB ed è disponibile con due opzioni di risoluzione, WQXGA (2560×1600) e WUXGA (1920×1200), entrambe con Corning Gorilla Glass antimicrobico resistente alle macchie e ai batteri che possono causare cattivi odori. Lo schermo in 16:10 supporta una penna USI con 4.096 livelli di pressione. La webcam MIPI Full HD con tecnologia di riduzione del rumore e doppio microfono, i due speaker DTS Audio, la connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, due porte Thunderbolt 4, una HDMI e la tastiera retroilluminata compongono una dotazione completa. Non mancano lettore biometrico di impronte digitali (opzionale), lo chassis è in alluminio certificato U.S. MIL-STD 810H e la cerniera ruota a 360°.

Previous Next Fullscreen

Acer Chromebook Tab 510 (D652N/D652NL) è un tablet Chrome OS con display IPS FHD in 16:10 con risoluzione WUXGA (1920 x 1200), webcam WIPI frontale da 5 megapixel e posteriore da 8 megapixel, piattaforma Qualcomm Snapdragon 7c Compute di seconda generazione con connettività 4G LTE (opzionale) e 11 ore di autonomia con una singola ricarica. Anche questo dispositivo è certificato MIL-STD 810H e presenta un vetro Corning Gorilla Glass antimicrobico. La penna USI con 4.096 livelli di pressione è inclusa ed è disponibile una cover con tastiera opzionale.

Previous Next Fullscreen

Acer Chromebook Enterprise Spin 714 e Acer Chromebook Enterprise Tab 510 (qui sul sito ufficiale) offrono funzionalità business di Chrome OS e sono pensati per utenti aziendali.

Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN) sarà disponibile ad agosto 2022 a partire da 879 euro, ecco il link al sito ufficiale. Acer Chromebook Enterprise Spin 714 sarà disponibile dallo stesso mese a partire da 979 euro, ecco il link al sito ufficiale.

Acer non ha comunicato prezzi e disponibilità dei tablet.

Potrebbe interessarti anche: migliori notebook di maggio 2022