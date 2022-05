Il primo camion elettrico di Tesla annunciato nel 2017 è finalmente realtà. Nonostante nel frattempo altri produttori si siano affacciati sul mercato, Tesla Semi attira maggiore attenzione, sia per la popolarità del marchio che del CEO Elon Musk.

Dopo qualche ritardo il camion elettrico Tesla Semi ora è ordinabile, visto che il sito americano della Casa ha ufficialmente aperto gli ordini. Ecco le condizioni di Tesla.

Ordinare un esemplare Tesla Semi: prezzi e condizioni

Per piazzare un ordine per Tesla Semi è necessario versare una prima caparra di 5.000 dollari ed entro i successivi 10 giorni effettuare un secondo versamento da 15.000 dollari. Per ogni eventuale esemplare aggiuntivo è richiesto un versamento unico di 20.000 dollari.

Tesla offre due versioni del suo camion elettrico, quella con 480 km di autonomia a partire da un prezzo stimato di 150.000 dollari e quella con 800 km di autonomia al prezzo stimato da 180.000 dollari.

Grazie ai 4 motori elettrici posti sull’asse posteriore, a pieno carico (circa 36 tonnellate) Tesla Semi è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 20 secondi, superando qualsiasi altro camion al mondo, inoltre raggiunge la velocità massima di 96 km/h sulle salite con pendenze al 5% e garantisce un consumo medio di soli 1,25 kWh/km.

Come per il pick-up Cybertruck e la sportiva Roadster, le prime consegne di Tesla Semi sono previste per il 2023, come confermato ad aprile dallo stesso Musk.

Per il momento Tesla Semi non compare sui siti Europei suggerendo che la Casa intenda iniziare con il mercato casalingo, prima di una commercializzazione a livello mondiale già espressa.

Potrebbe interessarti: Via agli incentivi auto 2022: ecco quando partono e come richiedere il bonus