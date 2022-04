In occasione dell’inaugurazione della Gigafactory texana di Austin, il CEO di Tesla Elon Musk ha parlato del passato, del presente e soprattutto del futuro dell’azienda indossando un cappello da cowboy, un paio di occhiali neri e stivali.

La Gigafactory texana stabilirà dei record assoluti, dato che sarà la più grande fabbrica di auto al mondo per estensione e sarà anche quella che produrrà il più alto numero di esemplari di un solo modello: l’auto elettrica Tesla Model Y.

Per dare al mondo un’idea delle imponenti dimensioni dell’impianto di Austin, Elon Musk ha mostrato una slide con lo stabilimento posizionato in verticale al fianco di altri maestosi edifici come il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del pianeta. La Gigafactory di Austin vanta una lunghezza di 1,2 km e una larghezza di 400 metri ed è già la nuova sede legale di Tesla.

Tesla Cybertruck, Semi e Roadster arriveranno nel 2023

Durante lo show Elon Musk ha affermato che nel 2022 la casa automobilistica si è concentrata sulla crescita produttiva, ma che il 2023 sarà l’anno dell’ampliamento dell’offerta, visto che arriveranno gli attesi nuovi veicoli: il pick-up Cybertruck, il camion elettrico Semi e anche la sportiva Roadster, passando dunque da 4 a 7 modelli in un solo anno.

Alla fine del suo discorso il numero uno di Tesla ha fatto sfilare sul palco una serie di Model Y che prodotte proprio nella Gigafactory Texas, oltre a un nuovo esemplare di Cybertruck dal quale è sceso Franz von Holzhausen, capo design della Casa. Con l’occasione Musk ha spiegato che il pick-up non ha le maniglie perché il veicolo saprà quando si vuole salire e aprirà le porte.

Nella serata di inaugurazione sono stati trattati anche altri argomenti, come la batteria strutturale con celle 4680, che sarà utilizzata sia per la Model Y sia per gli altri modelli, e il robot umanoide, ma senza fornire dettagli. Prima di iniziare la festa Musk ha concluso ribadendo che con la Gigafactory di Austin Tesla ha finalmente un posto abbastanza grande per realizzare i propri ambiziosi piani.

Potrebbe interessarti: Approvati gli incentivi 2022 per auto elettriche (e non solo): le cose da sapere