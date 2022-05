Secondo le ultime notizie le tanto attese quanto posticipate schede grafiche Intel Arc saranno disponibili presto come GPU come componenti desktop. Nonostante stiano affrontando vari problemi, Intel ha recentemente confermato che le GPU Arc desktop con nome in codice “Alchemist” inizialmente saranno disponibili solo per gli OEM e gli integratori di sistema in Cina.

Oggi l’intera gamma di GPU Arc è trapelata tramite Twitter grazie all’ultimo driver beta di Intel che rivela tutti i modelli di questa serie di prodotti.

L’intera gamma di GPU Arc rivelata dal driver Intel

Ecco l’elenco completo delle SKU Intel Arc che contiene dei modelli inediti, oltre alla coppia già disponibile.

Non è la prima volta che i driver Intel forniscono informazioni su futuri prodotti non annunciati. Anche le informazioni sulla presunta futura architettura Intel Arc Elasti sono trapelate tramite un driver.

Come le CPU della serie Intel Core, anche la gamma Intel Arc sarà disponibile in tre versioni. Le entry-level comprenderanno la formazione Arc 3 (A3), mentre le SKU di fascia superiore saranno Arc 5 (A5) e Arc 7 (A7).

