Dopo mesi di ritardi le schede video desktop Intel Arc, nome in codice “Alchemist”, sembravano in dirittura di arrivo, ma secondo le ultime indiscrezioni pare che Intel stia affrontando problemi con i driver e altro.

Secondo quanto riportato dal sito tedesco Igor’s LAB, il rilascio delle schede grafiche desktop Alchemist potrebbe slittare ulteriormente verso la fine dell’estate, in un periodo che andrebbe dal 1 luglio al 31 agosto 2022.

Le schede grafiche Intel Arc sembrano accusare problemi con i driver e non solo

Stando a quanto riferito nemmeno i pochi tester coinvolti avrebbero un’idea chiara in merito alle prestazioni attuali dei driver per via di contraddizioni di vario genere.

Secondo la pubblicazione tedesca NVIDIA e AMD avrebbero deciso di modificare i rispettivi programmi avendo intravisto le difficoltà di Intel. NVIDIA ha già dato un primo segnale di voler cancellare la GeForce RTX 3070 Ti da 16 GB, mentre AMD starebbe dirottando su una Radeon RX 6750 XT che non dovrebbe essere un grande passo avanti rispetto alla 6700 XT.

Il sito menziona inoltre problematiche legate alle condizioni applicate ai rivenditori e all’assenza di grandi partner che potrebbero complicare il lancio delle nuove GPU Intel.

In sostanza la situazione appare poco chiara ed è difficile fare previsioni, pertanto le nuove date di lancio presunte appaiono un po’ azzardate per i succitati motivi e per i numerosi ritardi accumulati finora.

Leggi anche: Migliori schede video del mese, ecco le migliori che abbiamo selezionato