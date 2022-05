AskASUS è il nuovo format pensato e realizzato dai dipendenti dell’azienda che forniscono delle pillole tecnologiche per consigliare gli utenti alla ricerca di un notebook, viste le molte domande che ASUS riceve sui propri canali social.

L’iniziativa di ASUS si pone l’obiettivo di aiutare gli utenti a scegliere il prossimo PC portatile ideale per le loro esigenze attraverso dei video della durata di circa 1 minuto.

Le esigenze sono solitamente chiare per gli utenti, ma non sempre hanno le competenze necessarie per poter fare la scelta migliore, poiché molte caratteristiche determinanti potrebbero risultare troppo complesse da analizzare.

AskASUS supporta gli utenti nella scelta del notebook più adatto

In quest’ottica ASUS ha pensato di rivolgersi a tutti attraverso una rubrica di video brevi della durata di circa un minuto ciascuno, nei quali i dipendenti dell’azienda, in base alle loro competenze sia a livello lavorativo che personale, forniscono risposte alle domande e alle curiosità che gli utenti rivolgono sulla gamma di dispositivi ASUS in vendita.

Trovano risposta domande quali ad esempio “come scelgo il notebook adatto a me?”, “quali sono le caratteristiche che deve avere un notebook per le scuole primarie?”, “quali caratteristiche deve avere un notebook per lo smart working?”.

I consigli per indirizzare le persone al giusto tipo di prodotto puntano a fugare anche i dubbi relativi alle loro caratteristiche hardware, come RAM, CPU, SSD, in modo semplice e intuitivo.

Per rivolgersi ai propri utenti e follower in maniera diretta e per raggiungere un pubblico non necessariamente esperto di tecnologia, ASUS ha deciso di mostrare i volti dei dipendenti che si sono messi personalmente in gioco, dimostrandosi un’azienda pronta a parlare direttamente con il proprio pubblico.

Le video-pillole di AskASUS sono disponibili visitando http://www.askasus.it/ e anche sul canale YouTube e sul profilo Instagram dell’azienda. Qualsiasi altra domanda e curiosità da parte degli utenti potrà essere veicolata attraverso i canali social ufficiali.

