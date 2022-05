Magic OS è il sistema operativo proprietario di Huawei per smartphone e tablet e dovrebbe essere un sistema personalizzato basato sullo sviluppo secondario del sistema Windows. Il prossimo notebook con Magic OS per Windows è stato da poco anticipato dal vicepresidente di HONOR Xiong Junmin.

Il prossimo MagicBook di HONOR avrà Magic OS per Windows

Il manager ha condiviso una foto di MagicBook 14 2022, rivelando che il prodotto è dotato di un corpo in metallo con finitura opaca.

Il dirigente ha approfittato dell’occasione per fornire alcune anticipazioni anche su Magic OS per Windows descrivendolo come un’esperienza basata su un insieme di servizi in grado di consentire una collaborazione intelligente tra più dispositivi e incrementare le prestazioni dei PC con un minore consumo energetico.

Il prossimo notebook di HONOR con Magic OS è stato progettato per offrire un’esperienza simile a quella di uno smartphone, grazie a funzionalità come GPU Turbo X, Link Turbo X e OS Turbo X che suggeriscono anche le modalità boost per l’hardware e il software del notebook.

HONOR lancerà MagicBook 14 2022 il 16 maggio alle 14:30 e secondo alcuni informatori questo notebook verrà presentato come una “piccola ammiraglia”. Il prodotto dovrebbe essere basato su un processore Intel Core di 12a generazione o un chipset AMD Ryzen 6000. La prossima settimana scopriremo tutti i dettagli.

Leggi anche: Come scegliere un notebook nel 2022: tutto quello che devi sapere