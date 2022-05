Sony dà appuntamento al 12 maggio: in arrivo WH-1000XM5 e (poi) LinkBuds S

Quando si parla di cuffie wireless di qualità — e dall’eccellente rapporto qualità-prezzo —, il primo nome che viene in mente è probabilmente quello di Sony, che con la sua serie “WH-1000XM” ha praticamente fatto scuola e rappresenta da anni un punto di riferimento. Ma il produttore giapponese non si è mai fatto scrupoli neppure a fare la voce fuori dal coro e le recenti cuffie “bucate” Sony LinkBuds sono un ottimo esempio di ciò. Ebbene, adesso il produttore ha ufficializzato un evento in programma tra pochi giorni, senza fare troppo mistero della novità in arrivo.

Sony: evento in programma il 12 maggio 2022

Sì, la data è quella che avete appena letto: giovedì 12 maggio 2022 si terrà un evento di Sony. Per quanto riguarda l’orario, l’appuntamento è fissato per le ore 18 italiane (17 BST). Non manca la possibilità di registrare il proprio interesse per l’evento recandosi a questo link e inserendo il proprio indirizzo email. L’hashtag scelto da Sony è piuttosto ambizioso: #YourWorldStartsHere.

Oltre alla data, il produttore ha fornito una piccola grande anticipazione dell’annuncio in arrivo nella seguente immagine teaser: quelle raffigurate sono chiaramente delle cuffie e il dettaglio visibile evidenzia un design che corrisponde perfettamente a quello trapelato delle nuove cuffie top di gamma Sony WH-1000XM5.

Ultime indiscrezioni: Sony WH-1000XM5 e LinkBuds S

Non solo notizie ufficiali, ma anche nuove indiscrezioni a pochi giorni dalla presentazione ufficiale. Anche qui è su Twitter che si rinviene una miniera di informazioni. Il leaker Jon Prosser ha dedicato un tweet sia alle nuove Sony WH-1000XM5 che alle prossime Sony LinkBuds S. Ecco quanto riferito:

L’evento del 12 maggio 2022 sarà dedicato alle Sony WH-1000XM5 , che arriveranno sul mercato con un prezzo di listino di 399 dollari (mentre le attuali XM4 mantengono un prezzo non troppo distante). Si parla, inoltre, di un’autonomia di 30 ore, dunque meno delle 40 ore vociferate inizialmente.

, che arriveranno sul mercato con un prezzo di listino di (mentre le attuali XM4 mantengono un prezzo non troppo distante). Si parla, inoltre, di un’autonomia di 30 ore, dunque meno delle 40 ore vociferate inizialmente. Le nuove Sony LinkBuds S verranno annunciate qualche giorno più tardi, il 18 maggio 2022 e costeranno 199 dollari. In questo caso avremo a che fare con delle cuffie wireless di tipo closed, dunque dovrebbe venir meno il format particolare del modello visto nei mesi scorsi. Dovrebbe essere presente anche la cancellazione attiva del rumore.

In aggiunta a Jon Prosser, MacRumors ha condiviso la seguente foto leak delle Sony WH-1000XM5, mostrandone la confezione di vendita e confermando il rinnovamento in termini di design.

Queste nuove indiscrezioni fanno il paio con quelle recenti sulle nuove AirPods di Apple, tuttavia in questo caso parliamo di lanci molto più vicini.